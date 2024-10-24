В Улан-Удэ состоится Республиканская ярмарка вакансий учебных мест
7️ и 8 ноября с 11:00 до 16:00 в Физкультурно-спортивном комплексе по ул. Рылеева, 2 пройдет Республиканская ярмарка вакансий и учебных мест «Твое будущее вместе с нами. Республика ждет!» (возрастное ограничение 6+).
- Более 70 предприятий представят около 1000 вакансий в различных отраслях, включая промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и IT. Среди них - такие крупные промышленные предприятия как Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский ЛВРЗ, Улан-Удэнское Приборостроительное объединение, Улан-Удэстальмост, - сообщили в минпромторге Бурятии.
Во время ярмарки 30 образовательных организаций презентуют направления подготовки и расскажут о возможностях профессионального обучения.
Кроме того, в программе двухдневной ярмарки пройдут обучающие семинары, мастер-классы и тренинги по поиску работы и построению карьеры. Будут работать тематические площадки для участников СВО, желающих открыть свой бизнес. Эксперты помогут в выборе перспективных отраслей для трудоустройства и востребованных профессий;
Дополнительная информация о мероприятии: 8-800-201-6081.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один