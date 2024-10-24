Общество 24.10.2024 в 16:14

В Улан-Удэ состоится Республиканская ярмарка вакансий учебных мест

Она пройдет 7 и 8 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ состоится Республиканская ярмарка вакансий учебных мест

7️ и 8 ноября с 11:00 до 16:00 в Физкультурно-спортивном комплексе по ул. Рылеева, 2 пройдет Республиканская ярмарка вакансий и учебных мест «Твое будущее вместе с нами. Республика ждет!» (возрастное ограничение 6+).

- Более 70 предприятий представят около 1000 вакансий в различных отраслях, включая промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и IT. Среди них - такие крупные промышленные предприятия как Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский ЛВРЗ, Улан-Удэнское Приборостроительное объединение, Улан-Удэстальмост, - сообщили в минпромторге Бурятии.

Во время ярмарки 30 образовательных организаций презентуют направления подготовки и расскажут о возможностях профессионального обучения.

Кроме того, в программе двухдневной ярмарки пройдут обучающие семинары, мастер-классы и тренинги по поиску работы и построению карьеры. Будут работать тематические площадки для участников СВО, желающих открыть свой бизнес. Эксперты помогут в выборе перспективных отраслей для трудоустройства и востребованных профессий;

Дополнительная информация о мероприятии: 8-800-201-6081.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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