Общество 24.10.2024 в 16:16
В Бурятии жителям села опять придется посидеть без тепла
В Ильинке после коммунальной аварии экстренно меняют трубы
Текст: Андрей Константинов
В селе Ильинка Прибайкальского района вновь отключили тепло в нескольких домах и школе. Как сообщили в районной администрации, причина этого - экстренные внеплановые работы по замене труб «для предотвращения аварий на сетях теплоснабжения в отопительный сезон».
Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», тепла в домах не будет с 24 по 26 октября. Местных жителей просят отнестись к этому с пониманием.
Напомним, утром 12 октября в Ильинке прорвало теплотрассу, в результате 37 жилых домов, из них 14 многоквартирных, школа и детский сад остались без отопления и горячей воды. Из-за аварии в Ильинке Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Тепло местным жителям вернули лишь 15 октября.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», тепла в домах не будет с 24 по 26 октября. Местных жителей просят отнестись к этому с пониманием.
Напомним, утром 12 октября в Ильинке прорвало теплотрассу, в результате 37 жилых домов, из них 14 многоквартирных, школа и детский сад остались без отопления и горячей воды. Из-за аварии в Ильинке Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Тепло местным жителям вернули лишь 15 октября.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
Тегиремонт теплотрасса