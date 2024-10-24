Общество 24.10.2024 в 16:16

В Бурятии жителям села опять придется посидеть без тепла

В Ильинке после коммунальной аварии экстренно меняют трубы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии жителям села опять придется посидеть без тепла
В селе Ильинка Прибайкальского района вновь отключили тепло в нескольких домах и школе. Как сообщили в районной администрации, причина этого - экстренные внеплановые работы по замене труб «для предотвращения аварий на сетях теплоснабжения в отопительный сезон».

Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», тепла в домах не будет с 24 по 26 октября. Местных жителей просят отнестись к этому с пониманием.

Напомним, утром 12 октября в Ильинке прорвало теплотрассу, в результате 37 жилых домов, из них 14 многоквартирных, школа и детский сад остались без отопления и горячей воды. Из-за аварии в Ильинке Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Тепло местным жителям вернули лишь 15 октября.

Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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ремонт теплотрасса

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