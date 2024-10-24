Общество 24.10.2024 в 16:40

Всероссийская акция «БумБатл» в Бурятии или как сделать планету чище

К акции по сбору макулатуры присоединились студенты, школьники и преподаватели
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Текст: Служба информации "Номер один"
Всероссийская акция «БумБатл» в Бурятии или как сделать планету чище

Сохранить лес и дать бумаге вторую жизнь. Под таким лозунгом по всей России проходит экологическая акция «БумБатл» (возрастное ограничение 0+). К ней присоединились студенты и школьники Бурятии. Они собирают макулатуру и больше узнают о важности её переработки.

Подробнее об всероссийской экологической акции "БумБатл" в новостном видеюсжете от Минприроды Бурятии:

Сэндэма Ширапова, и. о. завкафедрой «Экологии и природопользования» БГУ:

- Мы, преподаватели и студенты кафедры экологии и природопользования, а также остальные студенты нашего университета ежегодно принимаем в акции. В прошлом учебном году мы сдали 2300 килограммов макулатуры и картона

Анастасия Заятуева, студентка 3-го курса БГУ:

- Я считаю, что каждая бумага должна получить вторую жизнь после использования.

Суммарно студенты и преподаватели БГУ только в этом году подготовили около полутонны макулатуры для переработки. Акция «БумБатл» не только про сбор макулатуры, но и про эко-просвещение.

В ресурсном эколого-биологическом центре также проводятся уроки для школьников.

Елена Митыпова, замдиректора Ресурсного эколого-биологического центра Бурятии:

- Разработаны очень интересные экологические уроки. Экологические уроки, которые включают в себя и исторические моменты формирования, обработки-переработки древесины, её в бумагу. И, собственно говоря, современные аспекты, то, что мы можем сделать с ней сейчас. То, как мы её перерабатываем, и самое главное, затронуты очень важные экологические вопросы.

Рассказывают учениками и основы переработки. Чему можно дать вторую жизнь, а чему - нет. Например, картон и газеты подходят для переработки, а обои, фотографии и скотч уже нет.

Акция «БумБатл» продлится до 15 ноября по всей стране. В Бурятии её проводит министерство природных ресурсов и экологии республики в рамках национального проекта «Экология» реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скриншот видео, Минприроды Бурятии

Теги
нацпроект Экология БумБатл министерство природных ресурсов и экологии республики бурятия минприроды РФ

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