Улан-Удэ окутает смог

По данным Гидрометцентра Бурятии, с 11 часов 24 октября до 11 часов 25 октября погода в Улан-Удэ будет препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В связи с этим в городе объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.НМУ первой степени опасности — это метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов - штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия.При объявлении НМУ 1 степени опасности жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения и не заниматься на улице физкультурой и спортом.