Общество 24.10.2024 в 17:22

Улан-Удэ окутает смог

В городе объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности
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Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ окутает смог
По данным Гидрометцентра Бурятии, с 11 часов 24 октября до 11 часов 25 октября погода в Улан-Удэ будет препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В связи с этим в городе объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

НМУ первой степени опасности — это метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов - штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия.

При объявлении НМУ 1 степени опасности жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения и не заниматься на улице физкультурой и спортом.
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