Раненый из пистолета житель Бурятии высудил компенсацию

В Бурятии судебные приставы взыскали в пользу местного жителя 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Как сообщили в УФССП по РБ, мужчина был ранен из травматического пистолета в ходе конфликта со своим знакомым. Причиной инцидента стал денежный долг.«Во время ссоры 36-летний оппонент пострадавшего достал из своего автомобиля травматический пистолет и, после предупредительного выстрела в землю, выстрелил ему в ногу», - рассказали в УФССП.Стрелка судили и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Также его обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Эту сумму приставы взыскали с расчетных счетов осужденного и перечислили пострадавшему.