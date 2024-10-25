На берегу реки в Улан-Удэ нашли снаряд

Накануне один из жителей города Улан-Удэ обнаружил в кустах на берегу Уды снаряд. Мужчина сразу же сообщил о своей находке в экстренные службы.

- На место незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Бурятия. Сотрудники группы разминирования на месте установили, что найденный предмет является 122-мм артиллерийским снарядом с элементами сильной коррозии. Боеприпас взрывчатых веществ не содержит и угрозы не представляет. Находка передали для дальнейшей утилизации, - прокомментировали в Росгвардии.

В ведомстве напомнили также меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов:

- Не прикасайтесь к предмету, отойдите от него как можно дальше и немедленно сообщите в экстренные службы. Зафиксируйте время обнаружения предмет и избегайте использования мобильных телефонов или других устройств, которые могут вызвать искры или взрыв. Обязательно дождитесь прибытия сотрудников экстренных служб и постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки, - добавили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии