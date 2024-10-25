Общество 25.10.2024 в 10:32

На берегу реки в Улан-Удэ нашли снаряд

Не представляющий угрозы боеприпас решено утилизировать
A- A+
Текст: Елена Кокорина
На берегу реки в Улан-Удэ нашли снаряд

Накануне один из жителей города Улан-Удэ обнаружил в кустах на берегу Уды снаряд. Мужчина сразу же сообщил о своей находке в экстренные службы.

- На место незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Бурятия. Сотрудники группы разминирования на месте установили, что найденный предмет является 122-мм артиллерийским снарядом с элементами сильной коррозии. Боеприпас взрывчатых веществ не содержит и угрозы не представляет. Находка передали для дальнейшей утилизации, - прокомментировали в Росгвардии.

В ведомстве напомнили также меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов:

- Не прикасайтесь к предмету, отойдите от него как можно дальше и немедленно сообщите в экстренные службы. Зафиксируйте время обнаружения предмет и избегайте использования мобильных телефонов или других устройств, которые могут вызвать искры или взрыв. Обязательно дождитесь прибытия сотрудников экстренных служб и постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки, - добавили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

Теги
снаряд

Все новости

На озере Котокель третий этап очистки близится к завершению
25.10.2024 в 10:39
Власти взялись за бесхозяйные объекты
25.10.2024 в 10:38
На берегу реки в Улан-Удэ нашли снаряд
25.10.2024 в 10:32
В пригороде Улан-Удэ насмерть разбился водитель «Марка»
25.10.2024 в 10:05
Съевший шаурму житель Улан-Удэ подхватил сальмонеллез
25.10.2024 в 09:56
Экономика Бурятии выдержала удары
25.10.2024 в 09:48
Женские разборки в Бурятии закончились переломом костей и ЧМТ
25.10.2024 в 09:34
На пост мэра Улан-Удэ появился уже пятый претендент
25.10.2024 в 09:33
Раненый из пистолета житель Бурятии высудил компенсацию
25.10.2024 в 09:19
Военная служба и страховой стаж
25.10.2024 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
На озере Котокель третий этап очистки близится к завершению
За три года работы было расчищено более 30 тысяч квадратных метров акватории озера
25.10.2024 в 10:39
Власти взялись за бесхозяйные объекты
Улан-удэнцы рискуют лишиться своих квартир и участков
25.10.2024 в 10:38
Раненый из пистолета житель Бурятии высудил компенсацию
В ходе конфликта из-за долга мужчина получил пулю в ногу
25.10.2024 в 09:19
Военная служба и страховой стаж
Засчитывается ли?
25.10.2024 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru