Общество 25.10.2024 в 10:38
Власти взялись за бесхозяйные объекты
Улан-удэнцы рискуют лишиться своих квартир и участков
Текст: Лариса Ситник
Жителей столицы Бурятии призывают проверить свои права на объекты недвижимости, приобретенные или доставшиеся по наследству до 1998 года, но не зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (сокращенно- ЕГРН). Все это будут признавать бесхозным и оформлять в муниципальную собственность (то есть в собственность города), если в Росреестре нет регистрации, а в комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ (КУИЗ) нет данных о владельце.
Администрация г. Улан-Удэ, а именно комитет по управлению имуществом и землепользованию, проводит работу по установлению владельцев, использующих объекты недвижимости (квартиры, комнаты в коммунальных квартирах, дома, здания, капитальные гаражи, земельные участки) на основании документов, выданных до 1998 года, но не зарегистрированных в ЕГРН. Речь идет о документах на недвижимое имущество, ранее выданных и зарегистрированных Бюро технической инвентаризации (БТИ), нотариусами, такими организациями, как ГВФЖС Республики Бурятия «Жилинвест», ООО агентство недвижимости «Оксана-Инвест», ООО агентство по приватизации «Юркон», а также документах о выплате пая, выданных жилищными, гаражными кооперативами, садоводческими товарищества и т. п. То есть это могут быть договоры приватизации, договор дарения, регистрационное удостоверение, свидетельство о праве на наследство, документ о выплате пая, свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию, если права наследодателей на эти объекты недвижимости возникли до 31.01.1998 года, при этом права наследников возникли до 01.02.2019 года и не зарегистрированы в ЕГРН.
- 31.07.2023 года вступил в силу Федеральный закон № 397-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», согласно которому в случае, если предусмотренные законом мероприятия не позволили выявить владельца объекта недвижимости, то объект недвижимости признается бесхозяйным и в последующем оформляется право муниципальной собственности, - отмечает начальник отдела по работе с ранее учтенными и бесхозяйными объектами недвижимости комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ Надежда Манзаева.
В настоящее время в г. Улан-Удэ порядка 15 тыс. жилых (квартиры, комнаты) и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, около 1,5 тыс. гаражных боксов и 5 тыс. объектов капитального строительства (жилые дома и нежилые здания), права на которые не зарегистрированы в ЕГРН.
- Чтобы не допустить перехода своей собственности в муниципальную и во избежание судебных разбирательств, горожанам настоятельно рекомендуется проверить свои документы и в случае отсутствия зарегистрированных прав в ЕГРН обратиться в МФЦ в ближайшее время для регистрации права собственности, - подчеркивает Надежда Манзаева.
В г. Улан-Удэ работают три филиала МФЦ: ул. Ключевская д. 76А (20 А квартал); ул. Кабанская д. 55 (Бурвод); ул. Столичная д. 2А (п. Загорск). Основанием для регистрации права в ЕГРН послужат подтверждающие документы: договор приватизации, договор дарения, регистрационное удостоверение, свидетельство о праве на наследство, документ о выплате пая, иной подтверждающий право документ, а также потребуется паспорт гражданина и его СНИЛС, в случае подачи заявления представителем владельца - нотариально заверенная доверенность. Заявление заполняется специалистом МФЦ. Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости, возникшего у гражданина до 01 октября 1998 года, не взимается.
В МФЦ можно предварительно записаться по тел. 287-287. Специалисты МФЦ могут сами выехать к заявителям как на возмездной, так и на безвозмездной основе (для ветеранов ВОВ и инвалидов I группы), запись по тел. 287-287 (МФЦ) либо по тел. 372-990, добавочный 2058 либо 2083 (Кадастровая палата).
- Комитет по управлению имуществом и землепользованию также информирует граждан о том, что оформить капитальные гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке возможно до 29.09.2026 года. Закон «О гаражной амнистии» распространяется на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса – 29.12.2004 года. Кроме этого, члены некоммерческих организаций имеют право приобрести находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок (независимо от даты вступления в членство) без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в совокупности условиям, предусмотренным законодательством. По возникающим вопросам обращаться в комитет в рабочее время по телефону 8 (3012) 23-50-76.
Регистрация права собственности в ЕГРН позволит владельцам недвижимости в последующем распорядиться своим имуществом: продать, подарить и т. д., - подытоживает Надежда Манзаева.
По возникающим вопросам относительно наличия или отсутствия зарегистрированных прав на недвижимость в ЕГРН можно позвонить в комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ в рабочее время по тел.: 8 (3012) 23-59-03, 41-50-79. Либо обратиться в комитет в рабочие дни по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, 5-й этаж, каб. 511.
ПЕРЕЧНИ объектов недвижимости, на которые не зарегистрированы права в ЕГРН, опубликованы на официальном сайте администрации г. Улан-Удэ.
А также можно ознакомиться с помощью Qr-кода:
Фото «Номер один»
Администрация г. Улан-Удэ, а именно комитет по управлению имуществом и землепользованию, проводит работу по установлению владельцев, использующих объекты недвижимости (квартиры, комнаты в коммунальных квартирах, дома, здания, капитальные гаражи, земельные участки) на основании документов, выданных до 1998 года, но не зарегистрированных в ЕГРН. Речь идет о документах на недвижимое имущество, ранее выданных и зарегистрированных Бюро технической инвентаризации (БТИ), нотариусами, такими организациями, как ГВФЖС Республики Бурятия «Жилинвест», ООО агентство недвижимости «Оксана-Инвест», ООО агентство по приватизации «Юркон», а также документах о выплате пая, выданных жилищными, гаражными кооперативами, садоводческими товарищества и т. п. То есть это могут быть договоры приватизации, договор дарения, регистрационное удостоверение, свидетельство о праве на наследство, документ о выплате пая, свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию, если права наследодателей на эти объекты недвижимости возникли до 31.01.1998 года, при этом права наследников возникли до 01.02.2019 года и не зарегистрированы в ЕГРН.
- 31.07.2023 года вступил в силу Федеральный закон № 397-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», согласно которому в случае, если предусмотренные законом мероприятия не позволили выявить владельца объекта недвижимости, то объект недвижимости признается бесхозяйным и в последующем оформляется право муниципальной собственности, - отмечает начальник отдела по работе с ранее учтенными и бесхозяйными объектами недвижимости комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ Надежда Манзаева.
В настоящее время в г. Улан-Удэ порядка 15 тыс. жилых (квартиры, комнаты) и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, около 1,5 тыс. гаражных боксов и 5 тыс. объектов капитального строительства (жилые дома и нежилые здания), права на которые не зарегистрированы в ЕГРН.
- Чтобы не допустить перехода своей собственности в муниципальную и во избежание судебных разбирательств, горожанам настоятельно рекомендуется проверить свои документы и в случае отсутствия зарегистрированных прав в ЕГРН обратиться в МФЦ в ближайшее время для регистрации права собственности, - подчеркивает Надежда Манзаева.
В г. Улан-Удэ работают три филиала МФЦ: ул. Ключевская д. 76А (20 А квартал); ул. Кабанская д. 55 (Бурвод); ул. Столичная д. 2А (п. Загорск). Основанием для регистрации права в ЕГРН послужат подтверждающие документы: договор приватизации, договор дарения, регистрационное удостоверение, свидетельство о праве на наследство, документ о выплате пая, иной подтверждающий право документ, а также потребуется паспорт гражданина и его СНИЛС, в случае подачи заявления представителем владельца - нотариально заверенная доверенность. Заявление заполняется специалистом МФЦ. Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости, возникшего у гражданина до 01 октября 1998 года, не взимается.
В МФЦ можно предварительно записаться по тел. 287-287. Специалисты МФЦ могут сами выехать к заявителям как на возмездной, так и на безвозмездной основе (для ветеранов ВОВ и инвалидов I группы), запись по тел. 287-287 (МФЦ) либо по тел. 372-990, добавочный 2058 либо 2083 (Кадастровая палата).
- Комитет по управлению имуществом и землепользованию также информирует граждан о том, что оформить капитальные гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке возможно до 29.09.2026 года. Закон «О гаражной амнистии» распространяется на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса – 29.12.2004 года. Кроме этого, члены некоммерческих организаций имеют право приобрести находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок (независимо от даты вступления в членство) без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в совокупности условиям, предусмотренным законодательством. По возникающим вопросам обращаться в комитет в рабочее время по телефону 8 (3012) 23-50-76.
Регистрация права собственности в ЕГРН позволит владельцам недвижимости в последующем распорядиться своим имуществом: продать, подарить и т. д., - подытоживает Надежда Манзаева.
По возникающим вопросам относительно наличия или отсутствия зарегистрированных прав на недвижимость в ЕГРН можно позвонить в комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ в рабочее время по тел.: 8 (3012) 23-59-03, 41-50-79. Либо обратиться в комитет в рабочие дни по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, 5-й этаж, каб. 511.
ПЕРЕЧНИ объектов недвижимости, на которые не зарегистрированы права в ЕГРН, опубликованы на официальном сайте администрации г. Улан-Удэ.
А также можно ознакомиться с помощью Qr-кода:
Фото «Номер один»
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