На озере Котокель третий этап очистки близится к завершению

Озеро Котокельское (Котокель) расположено на восточном побережье среднего Байкала между устьями рек Турка и Кика в Прибайкальском районе Республики Бурятия. Высота над уровнем озера Байкал – 5 метров. Площадь озера 69,8 км2. Озеро имеет малый удельный водосбор и является слабопроточным водоемом. В озеро впадает р. Коточик (её левый рукав), несколько ручьев и ключей.

Вытекает из озера одна протока Исток, которая связывает оз. Котокельское с правым рукавом русла р. Коточик. Правый рукав р. Коточик впадает с левого берега в р. Турка на 4 км от её устья. Через систему рек Исток – Коточик – Турка, общей протяжённостью 15 км озеро Котокельское имеет связь с озером Байкал.

Озеро Котокельское является уникальным природным объектом по ряду географических и гидрологических факторов, активно используемым для рекреациии в рыбохозяйственных целях. Постановлением Совета министров Бурятской АССР No 321 от 29.07.1975 озеро признано памятником природы водных объектов на территории Бурятской АССР.

«Вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности входят в число общенациональных приоритетов России. Национальный проект «Экология», профильные федеральные программы и экологические акции в регионах преследуют именно такие задачи, - отметил в своём письме-обращении к участникам Х Невского международного экологического конгресса Владимир Путин. Президент назвал экологическую безопасность одним из национальных приоритетов России. «Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное, на здоровье и качество жизни миллионов людей», — написал президент.

С 70-х годов местность побережья озера Котокельское интенсивно использовалась для рекреации. На его берегах располагалось около 40 туристических баз, домов отдыха и санаторий «Байкальский бор». Вокруг озера сосредоточено более 35 учреждений отдыха и туризма.

В июле 2008 года на озере были отмечены факты массовой гибели рыбы, а также зарегистрированы случаи заболевания населения, связанные с употреблением в пищу рыбы из озера. До настоящего времени причины сложившейся ситуации на озере Котокельское не установлены.

С 2009 года на основании Постановления Главного санитарного врача по Республике Бурятия от 10 июня 2009 года No 4 «О введении ограничительных мероприятий на озере Котокель», озеро Котокельское не предоставлялось в пользование, более 15 баз отдыха приостановили свою деятельность.

В связи с введением ограничительных мероприятий на озере Котокельское Прибайкальского района в 2009 году, Правительством Республики Бурятия был утвержден Межведомственный план комплексных мероприятий по выявлению причин и ликвидации сложившейся экологической и биологической ситуации в районе озера.

В соответствии с рекомендациями ученых Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, в рамках осуществления комплекса мероприятий по предотвращению дальнейшего истощения водоема и создания условий его самоочищения, проведены мероприятия по повышения его водообеспеченности. Повышение уровня воды и проточности (водообмена) озера осуществлено зарегулированием стока рек Исток и Коточик, путем расчистки русел р. Коточик и протоки Исток для предотвращения истощения озера Котокель.

В 2011-2012 годах, за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета, в рамках проекта «Расчистка русел р. Коточик и протоки Исток для предотвращения истощения оз. Котокель», проведена расчистка русла р. Коточик (левый рукав) на протяжении 7060 м и расчистка устьевой части протоки Исток на протяжении 100 м. Также установлены и закреплены на местности границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера.

Выполненные мероприятия позволили улучшить водообмен озера. По результатам обследования озера в июне 2018 года установлено значительное повышение уровня воды в озере. В силу продолжительного периода карантина на озере Котокельское выполняется мониторинг состояния озера Котокельское по ведомственной принадлежности видов наблюдений: ихтиологических и гидробиологических – по линии Минсельхозпрод Бурятии и Росрыболовства; санитарно-гигиенических показателей – по линии Роспотребнадзора.

В рамках указанного проекта в 2022 году Министерством природных ресурсов и экологии Республики Бурятия заключен государственный контракт по мероприятию: «Улучшение экологического состояния озера Котокельское Прибайкальского района Республики Бурятия».

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов в 2022 г. Республика Бурятия вошла в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Стоимость мероприятий - 27,5 млн. руб. В соответствии с проектом:

- протяженность расчистки озера - 3,9 км;

- площадь выемки донных отложений - 6,5 га,

- объем выемки донных отложений - 5641 м3 (в обезвоженном состоянии);

- окашивание камыша 1,0 га / 18,0 т / 30,0 м3.

Работы выполняются в три этапа.

В 2023 году завершены два этапа исполнения контракта, в результате расчищено более 30 тыс. кв. м. акватории и разработано более 2,5 тыс. куб. м донного грунта в обезвоженном состоянии. (Выполнены межевание земельных участков под складирование донного грунта, установлены щиты с паспортом объекта, проведены культуртехнические работы, устройство подстилающих слоев из щебня, уложены геотекстиль и геомембрана, выполнена расчистка мелководья с ПК00 по ПК 19 донный грунт размещен и обезвожен на площадках No 1, 2, 3, 4 по 5 геотуб на каждой, всего 20 шт.)

Работы по вышеуказанному государственному контракту проводятся в три этапа. В 2023 году завершены два этапа исполнения контракта, по результатам которых расчищено более 30 тыс. кв. м. акватории и разработано более 2,5 тыс. куб. м. донного грунта в обезвоженном состоянии (выполнены межевание земельных участков под складирование донного грунта, установлены щиты с паспортом объекта, проведены культуртехнические работы, устройство подстилающих слоев из щебня, уложены геотекстиль и геомембрана, выполнена расчистка мелководья с ПК00 по ПК 19 донный грунт размещен и обезвожен на площадках № 1, 2, 3, 4 по 5 геотуб на каждой, всего 20 шт.)





- Реализация мероприятия вызвана необходимостью улучшения экологического состояния озера, предотвращения его заболачивания, очистки мелководья озера и береговой полосы от камыша, рогоза и иной отмершей растительности в месте массового отдыха людей. Комплекс природоохранных мероприятий направлены на исключение деградации водного объекта, восстановление его способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных экосистем. В процессе выполнения работ извлеченный при помощи «Земснаряда» илистый грунт подается в геотубы, размешенные на берегу, для обезвоживания. Геотубы являются оптимальным решением для обезвоживания извлекаемых донных отложений, поскольку материал, из которого изготовлены геотубы обладает высоким коэффициентом фильтрации. Это значительно сокращает сроки процесса обезвоживания,- комментирует министр природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева.

Работы 3 этапа начаты с 01.07.2024 года, что связано с климатическими условиями и нерестовым периодом (заканчивается 30.06.2024 года).

В текущем году контрактом предусмотрены работы по изъятию илистого грунта на подготовленные временные площадки с заполнением геотуб для обезвоживания изымаемых донных отложений. Во время проводимых работ подрядчиком используется многофункциональное оборудование земснаряд «Botsman 03», обеспечивающее наиболее чистый экологически безопасный процесс очистки грунта водоемов от ила.

По состоянию на 09.10.2024 объем изъятых донных отложений составляет 39 242 куб. м (100%), что составляет в обезвоженном состоянии 5641 куб м, заполнено 45 геотуб. В настоящее время проводится обезвоживание последних заполненных геотуб в количестве 5 штук.

Во время проведения вышеуказанных работ на объекте подрядчиком были задействованы 10 рабочих, 8 единиц техники. Работы планируются завершить к 01.11.2024 года.





Фото: из личного архива Ларисы Араловой