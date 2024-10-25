Комбинат по благоустройству Улан-Удэ остро нуждается в новой технике

24 октября состоялось выездное заседание комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Народные избранники посетили комбинат по благоустройству Улан-Удэ.- За пять лет комбинат прошёл огромный путь в своем развитии и сейчас выполняет много новых функций, которыми ранее не занимался, к примеру, ямочный ремонт. Также недавно комбинат стал заниматься нанесением разметки и установкой дорожных знаков. При этом нужно понимать, что все непросто. У нас всего 170 единиц техники. По нормативам у нас должно быть примерно 470 машин. В Москве на такую же площадь, как у нас, было бы 2700 единиц техники. Средний возраст техники составляет 30-40 лет, - рассказал об основных проблемах председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Горсовета Сергей Бурдиков.Директор комбината Игорь Мункуев показал депутатам технику и помещения комбината по благоустройству.На комбинате есть подметально-уборочная техника, самосвалы, погрузчики, автогрейдеры, трактора, экскаваторы, пескоразбрасыватели, вакуумные и илососные машины, поливомоечные машины, каток, битумозаливщик, Бецема, разметочные машины, бульдозер, бункеровозы, легковые, прицепы. Износ автотранспорта составляет 81%.- Нанесением разметки занимаются две машины, их приобрели в 2023 году. В этом году обновлены 1500 пешеходных переходов, на 50% «зебры» нанесен термопластик. Машину для нанесения термопластика, волокуши, «самоходку» купили в этом году. На уборке улиц заняты семь грейдеров – два больших и пять средних. В 2025 году купим еще один грейдер. Есть четыре погрузчика - ими убирают свалки, снег, песок. Также в работе четыре бобкета и 20 пескоразбрасывателей. Из 170 единиц техники 138 оборудованы ГЛОНАСС и 64 оборудованы датчиками уровня топлива, - рассказал Игорь Мункуев.Перечень задач, которые выполняют работники комбината, внушительный – от уборки улиц города, вывоза снега, грейдирования, устранения промоин до ремонта мостов и дорог. Полив клумб, газонов, деревьев – также на плечах комбината.Как сообщил директор комбината по благоустройству, еще в 2014 году было признано аварийным здание ремонтно-механических мастерских. В этом здании расположены все производственные зоны, позволяющие, не выходя из здания, проводить полный цикл ремонта специализированного автотранспорта, а также расположены склады и актовый зал.Комбинат по благоустройству проводит торги на разработку проектно-сметной документации на снос и строительство нового здания ремонтных мастерских на сумму 7,2 млн. руб.Другая проблема – изношенность техники и транспорта. Комбинату остро необходима новая специализированная техника в количестве 55 единиц на общую сумму 427,7 млн руб., а также нужна два бобкета на сумму 12 млн руб.Также существует большая потребность в строительстве каркасного гаража для размещения большегрузной крупногабаритной техники. В соответствии с проектно-сметной документацией стоимость строительных работ составит 9,4 млн. руб.Еще одна острая проблема комбината - нехватка трудовых ресурсов для выполнения работ в зимний период. Учреждение испытывает острый дефицит кадров. Для укомплектования штата работников необходимо существенное увеличение заработной платы. Решить эти проблемы комбинат по благоустройству самостоятельно не в силах.- Сегодня мы узнали, какая ситуация на комбинате, какие планы, перспективы, проблемы. Посмотрели производственные мощности, техническую базу, гаражи и провели совещание. Чтобы комбинат эффективно работал, должна быть хорошая материально-техническая база, производственные мощности, должна, в первую очередь, обновляться техника, чтобы выполнять задачи. Будем обсуждать, вынесем на отдельное совещание. Вынесли предложение о том, чтобы было увеличение средств на острые статьи расходов. Вопрос поднимем по приобретению дополнительной техники, по материальному обеспечению, - подытожил итоги заседания депутат Владимир Тулонов.Фото: «Номер один»