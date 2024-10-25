Общество 25.10.2024 в 11:10

В Улан-Удэ разработают план озеленения для каждой улицы

Все деревья возьмут на учет
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ разработают план озеленения для каждой улицы

Накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение заняться озеленением города. В итоге по каждой улице будет разработан план и схема высадки деревьев и кустарников.

– По каждой улице должен быть план и схема озеленения. Процесс должен быть организован, а не так, что во время субботника посадили то, что привезли. Начнем с магистральных улиц. Все деревья и кустарники, которые мы высаживаем, должны стоять на балансе, – подчеркнул градоначальник.

Мэр привел пример одной из улиц, где ранее стояли малые архитектурные формы с цветами. Потом их убрали, посадили кустарники. Чтобы каждая улица приобрела завершенный зеленый наряд, будет разработан план озеленения.

- С 2019 года в Улан-Удэ работает муниципальная программа «Зеленый город». Благодаря ей этому идет озеленение общественных пространств по заявкам от районных администраций, - добавили в мэрии.

Фото: мэрия города

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