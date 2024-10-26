Спасение под ногами

Улан-Удэ известен туристам самой большой головой Ленина в мире, а местным - песчаными бурями, деревьями-обрубками и зарослями полыни. Несколько лет назад у города появился новый статус - столица дыма. Улан-Удэ регулярно входит в рейтинг городов с самым грязным воздухом. Все перечисленное мало способствует сохранению здоровья. Но ко всему прочему добавилась еще одна проблема – осенние субботники.Ежесезонно в Улан-Удэ объявляют месячник чистоты. Представители государственных и муниципальных служб, частных организаций, вооружившись граблями и черными пакетами, выходят на субботник. Граждане яростно убирают опавшие листья. Но разве это мусор?Если внимательно присмотреться, то в лесу вся опавшая листва и трава остаются на земле. Природой так задумано, что плодородие почвы поддерживается за счет опавшей листвы и растительных остатков. Также они сохраняют тепло в зимнее время, и за счет этого выживают полезные насекомые и микроорганизмы. Если умирают насекомые, исчезают и птицы, которые ими питаются. Это естественный механизм обмена веществ в природе.При уборке опавшей листвы и растительных остатков с почвы перекрывается канал возврата питательных веществ в почву, погибает не только почвенная микрофлора, но и исчезают дождевые черви. Ведь листва, растительные остатки – это пища для дождевых червей. Как известно, дождевые черви формируют гумус. Уникальное свойство дождевых червей — «превращать неживое в живое». Почва в городе из-за осенних уборок бедна гумусом, практически отсутствуют дождевые черви, нет почвенной микрофлоры. Черви рыхлят землю, что дает возможность корням деревьев дышать. Без них почва переуплотняется и деревья в дальнейшем могут погибнуть.Листья и сухая растительность собираются в мешки и выбрасываются в общий мусор, увеличивая площадь и так загруженного полигона. А так эта листва могла бы стать источником плодородия почвы в парках и скверах.Вопрос по опавшей листве многим может показаться незначительным и преувеличенным. Но город или любое другое поселение существует как одна большая экосистема со множеством взаимосвязанных составляющих. Если нарушается одно звено, это отражается на всех ее обитателях, в том числе на людях.Первый признак отсутствия плодородия земли — это песчаная почва. В Конвенции по борьбе с опустыниванием написано, что таковым считается деградация земель, происходящая в засушливых районах под влиянием различных факторов, включая деятельность человека и изменения климата.Климатогеографические особенности нашего региона резко отличаются от других тем, что Бурятия имеет горно-котловинный рельеф (даже уровень озера Байкал – самое низкое место в регионе - находится на высоте 455 метров над уровнем моря). Климат у нас резко континентальный, с большими колебаниями годовой и суточной температур. Зима длинная и малоснежная, а лето короткое и жаркое. Дуют сильные ветры, которые увеличивают испарение и сдувают верхний плодородный слой почвы. Самоочищающаяся способность воды в реках в пять-десять раз ниже по сравнению с реками в районах с умеренным климатом.Улан-Удэ расположен в полуоткрытой котловине с низкой рассеивающей способностью. В тихую погоду наблюдается застой массы, насыщенной вредными пылегазовыми компонентами. Также город находится в засушливой зоне.Все эти факторы усугубляют экологическую обстановку в городе.- На песчаных почвах миллионы песчинок с болезнетворными микробами поднимаются в воздух и заполняют дыхательные пути человека. На неплодородных почвах - заросли полыни. А особенность полыни в том, что она все в себя впитывает, в том числе вредные вещества. Ее не опыляют насекомые, но зато пыльца растения разносится ветром и попадает на глаза и в дыхательные пути человека. И, соответственно, вызывает аллергическую реакцию, - комментирует первый врач-аллерголог Бурятии Эльвира Базарова. – В конце 80-х годов в Улан-Удэ проводились аэропаллинологические исследования. Выявлялся период цветения полыни, а также сколько пыльцевых зерен присутствует на 1 кв. см. В третьей декаде июля в атмосфере города доминирует пыльца различных видов полыни. Максимальная концентрация отмечена в конце месяца - 853 и 77 пыльцевых зерен на 1 кв. см. В августе полынь продолжает цвести и завершает цветение только к концу сентября. Этот период совпадает в Бурятии с третьим пиком обострения поллиноза. Для развития заболевания достаточно содержания 25 - 30 пыльцевых зерен на 1 кв. см. Но сейчас это количество увеличилось во много раз, так как загрязнение окружающей среды значительно больше.Аллергия на полынь – негативная реакция организма на пыльцу растения, которая приводит к аллергическим симптомам. Полынь и ее виды могут вызвать у чувствительных людей разные проявления аллергии.- Раньше в Бурятии не было аллергиков. Даже в отчетных документах минздрава отсутствовала такая строка, как «аллергический насморк и дерматит». Когда мы начали работать, первой моей пациенткой стала учительница. Она каждое лето болела аллергическим насморком. Ее лечили антибиотиками, но болезнь не поддавалась лечению, поэтому ее направляли в клинику детских болезней. Летом болела, к осени болезнь отступала, но никто не мог понять, в чем же дело. Когда она у нас появилась со своей проблемой, мы сделали ей пробы и выявили реакцию на полынь. У женщины было огромное удивление, что у нее аллергия на полынь. И она стала первым пациентом с официальным подтвержденным диагнозом, - вспоминает врач-ученый Эльвира Базарова.Сейчас Эльвире Базаровой 84 года. Но, несмотря на преклонный возраст, она придерживается активной жизненной позиции. Она первый в Бурятии врач-аллерголог, более десяти лет была единственным врачом данного направления.25 лет проработала в Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко, открыв первый аллергологический кабинет в республике.Кроме практической лечебной работы, несмотря на загруженность единственного в республике аллергокабинета, Эльвира Базарова проводила немалый объем исследовательской деятельности, в том числе по проблеме лекарственной аллергии. В тесном взаимодействии с сотрудниками кафедры аллергологии Иркутского ГИДУВа изучала количественные и качественные особенности пыльцевой массы, циркулирующей в атмосфере республики. Результаты этих исследований позволили создать календарь цветения аллергенактивной флоры республики, который помогает спрогнозировать сезонную заболеваемость населения и провести профилактические мероприятия.Данные исследований, проведенных Эльвирой Базаровой, отразились в книге «Аллергия к растениям», написанной в соавторстве с другими исследователями.- Когда закрылась тонкосуконная фабрика, я предполагала, что воздух в нашем городе станет лучше, но по факту этого не произошло, так как появилось больше транспорта на улицах, - вспоминает аллерголог-иммунолог.В статье под авторством Эльвиры Базаровой «От здоровья земли - к здоровью людей» написано, что в настоящее время снижается коллективная резистентность населения планеты в результате глобального неблагоприятного воздействия на организм человека экологических, социальных, медицинских факторов. То есть общий иммунитет населения под воздействием негативной среды слабеет, и люди подвержены разным болезням.- Позже в нашем городе появилась мода сжигать листву, и воздух ежесезонно наполнялся дымом. Количество больных астмой в это время заметно возрастало. Они приходили ко мне на прием, звонили и просили сделать что-нибудь. Поэтому я вынуждена была обращаться в разные инстанции с просьбой не сжигать опавшие листья. Писала статьи в газеты. Мои коллеги смеялись надо мной и спрашивали: «Тебе платят за написание статей про листья?». В какой-то момент перестали сжигать и стали рыть ямы и закапывать, но это тоже не вариант. А сейчас и вовсе вывозят на полигон, - возмущается заслуженный врач.В своей статье «От здоровья земли - к здоровью людей» Эльвира Базарова рекомендует проводить работу по улучшению плодородия почвы в черте города и в пригородах, внедряя ЭМ-технологии, которые помогают быстро разложиться опавшей листве и сухостою. Нужно сохранять в почве опавшую листву, растительные остатки, вносить органику по инициативе и при непосредственном участии самих жителей города. Вместо аллергенных сорных трав сеять неаллергенные растения: шиповник, морошку, дикую вишню, дикий абрикос, сирень, черемуху, газонную траву. Сортировать мусор на начальном этапе, своевременно (в начале июля) скашивать сорные травы плоскорезами. Ввести штрафные санкции за плевки и окурки на тротуарах.Можно использовать и опыт других регионов: так, например, в Москве уборка опавших листьев производится исключительно вдоль городских магистралей на полосе шириной до 25 метров; вдоль улиц - до десяти метров; вдоль дворовых проездов и проездов в парковых зонах - до пяти метров, а также на дворовых территориях с искусственным покрытием, в том числе на детских и спортивных площадках.На газонах остальных территорий, в том числе лесопарков, парков, скверов, бульваров, листва не убирается, так как она защищает корни деревьев от заморозков и удобряет почву. Для уборки листвы дворники в столице используют мягкие веерные грабли, специальные пылесосы и ручные воздуходувы. Эти инструменты не повреждают почву и травяной покров.Мы задали вопрос нашему Комбинату по благоустройству г. Улан-Удэ: «Почему нельзя оставить листву под деревьями?».- Листья из-за ветра разлетаются на проезжую часть. Это может увеличить тормозной путь или создать аварийную ситуацию, - кратко ответили представители Комбината.В Улан-Удэ убирают листву долгие годы, и неутешительные результаты этого мы видим. Если листья убирают, то деревья обязательно нужно дополнительно подкармливать. Чего наши коммунальные службы не делают, ограничиваясь только поливкой, а порой забывая даже и про нее.Фото: «Номер один»