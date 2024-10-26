Школьников Бурятии будут приучать к физическому труду

Учащихся школ по всей республике, учебная программа которых довольно непростая и напряженная, теперь будут приучать к физическому труду. Это новшество закрепили путем изменения федерального законодательства. Изменения уже вступили в силу. «Номер один» узнал, чем именно могут заставить заниматься детей после уроков.Как гласит известная легенда, труд сделал из обезьяны человека. А представляете, во что может превратить труд человека, если того заставлять работать на общественное благо с молодых ногтей. Этим мотивом руководствовались при принятии решения или другим - неясно, но оно принято. Сейчас все бросились исполнять новинку. Хотя все новое, как известно, это хорошо забытое старое.Раньше школьников тоже привлекали к такому труду на добровольных началах. Но сейчас все стало жестко – от работы теперь не увильнет никто.- Ранее в законе устанавливался запрет на привлечение обучающихся без их согласия и без согласия родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, - пояснили ситуацию в комитете по образованию администрации г. Улан-Удэ.В настоящее время учеников можно, не спрашивая, привлекать к такому «внеучебному» труду, но с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации. В случае несогласия детей закатать рукава на благо школы во внеурочные часы к ученикам-«отказникам» применят меры дисциплинарного воздействия.Чтобы учителя Бурятии не допускали грубых «трудовых» перегибов в отношении школьников, находящихся под их административной властью, в общеобразовательных учреждениях должны утвердить Порядок привлечения обучающихся к труду с определением видов трудовой деятельности, продолжительности и периодичности.- Например, работы могут проводиться не чаще одного раза в неделю продолжительностью: для учащихся 1 – 4-х классов – не более 30 минут, 5 – 11-х классов – не более 40 минут, - привели пример в комитете по образованию городской администрации.Как отметили в комитете по образованию, труд обучающихся, не предусмотренный образовательной программой, может быть организован по таким направлениям, как дежурство по столовой, осуществление мелких ремонтных работ, поддержание чистоты и наведение порядка в классных кабинетах, плановое дежурство по образовательной организации, участие в общегородских субботниках, благоустройство школы и прилегающей территории и т. д. Разумеется, школьники будут работать бесплатно.Даже летом не смогут скрыться от труда на благо школы. Ведь администрация школы имеет право привлечь учеников для прохождения летней практики в школьных бригадах.Сразу скажем, что серьезные работы им не доверят. Ремонтировать обвалившуюся плитку, чинить электророзетку, смеситель - это не для них. Упор сделают на труде, не требующем специальной профессиональной подготовки.- Да мы в свое время постоянно полы в классах мыли. И ничего страшного. Пусть поработают, - говорят многие в Улан-Удэ, прознав про новшество.Однако, что касается конкретно мытья полов в учебных классах, то школьники не будут их мыть так, как это делали, допустим, учащиеся времен СССР и 90-х годов.Как уточнили «Номер один» в Министерстве образования Бурятии, на регулярной основе ученики мыть полы не будут. Однако при генеральной уборке школы, в ходе субботника или какой-нибудь другой эпизодической акции детей можно будет привлекать к этому виду уборки.- Уборка в школе, в том числе и в классах, должна проводиться уборщицами, которые находятся в штате школы и с которыми заключены трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, - указали в Министерстве образования Бурятии.Комитет по образованию мэрии Улан-Удэ тоже отметил, что нормы убираемой площади (за ставку) и заработная плата персонала по уборке помещений остаются прежними.Зато школяры смогут починить учебные наглядные пособия, подклеить книги в библиотеке школы, ввинтить куда-нибудь шуруп. Дополнительная работа, которой теперь школы загрузят своих учеников, может быть не только физической, но также творческо-интеллектуальной и канцелярско-бумажной. Допустим, создание цифровых продуктов: презентаций, веб-сайтов, электронных баз данных, каких-то IT-проектов.- Обучающиеся, у которых имеются противопоказания к физическому труду определенного вида (что подтверждается медицинскими документами), могут привлекаться к интеллектуальному труду, разовым поручениям, проектной деятельности, составлению графиков, таблиц и т. д., - привели пример в комитете по образованию.В школьных документах отныне в качестве обязанности обучающихся должно быть отражено бережное отношение к имуществу общеобразовательной организации. Если школьник, которого заставили заниматься внеурочным трудом, с досады вдруг случайно уронит и разобьет, например, глобус, принадлежащий школе, то за это придется отвечать. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают его родители или опекуны. Конечно, если не докажут, что вред возник не по его вине.Ну а с 14 лет ученики несут ответственность самостоятельно.В школьной «вертикали власти» за организацию и контроль труда учеников за рамками образовательной программы отвечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В конкретном классе отвечает классный руководитель. Что делать, если в классе вдруг появится несправедливость: одних учеников будут всегда направлять на более сложную, долгую работу, а других, любимчиков, - на легкую, быструю? Если учитель будет проводить такую дискриминационную политику, то, видимо, на него надо жаловаться тому самому завучу, который курирует детский труд.Надо заметить, что сегодня в школах официально введен запрет на использование подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий (за исключением каких-то чрезвычайных обстоятельств). Прежде всего имеются в виду смартфоны.Но по поводу использования смартфонов во время труда на благо школы вне учебной программы запрет отсутствует. Так что, подметая школьный двор или подклеивая в библиотеке порванные учебники, несовершеннолетние трудящиеся имеют полное право включить на гаджете свою любимую музыку.Фото: «Номер один»