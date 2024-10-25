Общество 25.10.2024 в 11:46
Промразведка омуля в Бурятии пока откладывается
Возможно, это даже к лучшему
Текст: Петр Санжиев
Промразведка (то есть ограниченный промышленный лов), которая должна показать состояние популяции омуля в озере Байкал, в 2025 году, скорее всего, не состоится. И на фоне вопиющего провала с искусственной инкубацией икры омуля на Большереченском рыбоводном заводе «Главрыбвода» это в чем-то даже хорошо.
В осеннем нерестовом сезоне - 2024 в Бурятии закладку омулевой икры на инкубацию отменили. Соответственно, в 2025 году завод не выпустит омуля в природу. Это удар по наращиванию популяции этого вида в Байкале.
Если бы после провала с выпуском инкубированного омуля в этот же год приступили к промразведке, это вызвало бы много вопросов.
Про необходимость наращивания искусственного воспроизводства байкальского омуля много лет назад говорил президент России Владимир Путин. Но мощного рывка вперед не ощущается. С точки зрения наращивания промысловой массы рыбы, возобновления промдобычи, пресловутую реконструкцию Большереченского завода можно назвать весьма неподходящим мероприятием.
Недавно «Номер один» рассказывал о ситуации, сложившейся на этом заводе. Напомним, та группа омуля, икру которой инкубируют на южнобайкальском Большереченском заводе, традиционно играет маленькую роль в общем вале промдобычи омуля.
Рыбаки до сих пор не поняли, почему получилось так, что реконструкцию ведут там, а не на Селенгинском и Баргузинском рыбоводных заводах. Указанные заводы как раз создавались для искусственного воспроизводства групп омуля, которые составляют основную часть в промдобыче. Но сейчас фактически численность этих групп наращивается сама собой на естественных нерестилищах. Хотя при дополнительном выпуске омуля с этих двух заводов у центральной части Байкала рост их численности шел бы быстрее, на радость рыбопромышленникам республики.
Хотелось бы получить от ведомств, компетентных в этом вопросе, внятные объяснения такого выбора. Может быть, чиновники не согласятся с мнением, что следовало сосредоточиться на других заводах, а Большереченский можно было реконструировать позже (благо, он более-менее функционировал).
Путь к потенциальной промразведке только начинается.
В октябре 2024 года в Иркутске на заседании Байкальского научно-промыслового совета Байкальского рыбохозяйственного бассейна только рассмотрели дорожную карту поэтапного восстановления промышленной добычи омуля. Ее разработали в Байкальском филиале ФГБНУ «ВНИРО».
- В настоящее время происходит подготовка материалов, обосновывающих изменение общих допустимых уловов биологических ресурсов в озере Байкал для рассмотрения на заседании биологической сессии Ученого совета Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО», - сообщил нашему изданию руководитель АБТУР (Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству) Роман Гармаев.
В случае одобрения в Тюмени материалы направят в Росрыболовство. Если все инстанции выразят одобрение, нужно будет еще провести экологическую экспертизу Росприроднадзора, общественные слушания. В случае положительного исхода все закончится корректировкой соответствующих приказов Минсельхоза России и Росрыболовства.
- Работа в указанном направлении ведется, однако на сегодняшний день указать точные сроки возобновления ограниченного промысла не представляется возможным, - отметил Роман Гармаев в ответ на запрос «Номер один».
Байкальский омуль идет на нерест в возрасте семь-восемь лет. Сейчас на размножение пойдут особи, родившиеся в год введения «омулевого» запрета (2017), а также в предшествующем году. Тогда популяция была в кризисе. Сейчас собрать бы эту драгоценную малочисленную икру от омулей, заходящих в Селенгу, Баргузин, и заложить на инкубацию на соответствующих заводах, где выживаемость выше, чем в природе. Особенно в загрязненной Селенге ниже Улан-Удэ.
Однако ни инкубации, ни перспективы возобновления нормальной промдобычи омуля в ближайшее время пока не предвидится.
Фото: «Номер один»
В осеннем нерестовом сезоне - 2024 в Бурятии закладку омулевой икры на инкубацию отменили. Соответственно, в 2025 году завод не выпустит омуля в природу. Это удар по наращиванию популяции этого вида в Байкале.
Если бы после провала с выпуском инкубированного омуля в этот же год приступили к промразведке, это вызвало бы много вопросов.
Про необходимость наращивания искусственного воспроизводства байкальского омуля много лет назад говорил президент России Владимир Путин. Но мощного рывка вперед не ощущается. С точки зрения наращивания промысловой массы рыбы, возобновления промдобычи, пресловутую реконструкцию Большереченского завода можно назвать весьма неподходящим мероприятием.
Недавно «Номер один» рассказывал о ситуации, сложившейся на этом заводе. Напомним, та группа омуля, икру которой инкубируют на южнобайкальском Большереченском заводе, традиционно играет маленькую роль в общем вале промдобычи омуля.
Рыбаки до сих пор не поняли, почему получилось так, что реконструкцию ведут там, а не на Селенгинском и Баргузинском рыбоводных заводах. Указанные заводы как раз создавались для искусственного воспроизводства групп омуля, которые составляют основную часть в промдобыче. Но сейчас фактически численность этих групп наращивается сама собой на естественных нерестилищах. Хотя при дополнительном выпуске омуля с этих двух заводов у центральной части Байкала рост их численности шел бы быстрее, на радость рыбопромышленникам республики.
Хотелось бы получить от ведомств, компетентных в этом вопросе, внятные объяснения такого выбора. Может быть, чиновники не согласятся с мнением, что следовало сосредоточиться на других заводах, а Большереченский можно было реконструировать позже (благо, он более-менее функционировал).
Путь к потенциальной промразведке только начинается.
В октябре 2024 года в Иркутске на заседании Байкальского научно-промыслового совета Байкальского рыбохозяйственного бассейна только рассмотрели дорожную карту поэтапного восстановления промышленной добычи омуля. Ее разработали в Байкальском филиале ФГБНУ «ВНИРО».
- В настоящее время происходит подготовка материалов, обосновывающих изменение общих допустимых уловов биологических ресурсов в озере Байкал для рассмотрения на заседании биологической сессии Ученого совета Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО», - сообщил нашему изданию руководитель АБТУР (Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству) Роман Гармаев.
В случае одобрения в Тюмени материалы направят в Росрыболовство. Если все инстанции выразят одобрение, нужно будет еще провести экологическую экспертизу Росприроднадзора, общественные слушания. В случае положительного исхода все закончится корректировкой соответствующих приказов Минсельхоза России и Росрыболовства.
- Работа в указанном направлении ведется, однако на сегодняшний день указать точные сроки возобновления ограниченного промысла не представляется возможным, - отметил Роман Гармаев в ответ на запрос «Номер один».
Байкальский омуль идет на нерест в возрасте семь-восемь лет. Сейчас на размножение пойдут особи, родившиеся в год введения «омулевого» запрета (2017), а также в предшествующем году. Тогда популяция была в кризисе. Сейчас собрать бы эту драгоценную малочисленную икру от омулей, заходящих в Селенгу, Баргузин, и заложить на инкубацию на соответствующих заводах, где выживаемость выше, чем в природе. Особенно в загрязненной Селенге ниже Улан-Удэ.
Однако ни инкубации, ни перспективы возобновления нормальной промдобычи омуля в ближайшее время пока не предвидится.
Фото: «Номер один»
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