Общество 27.10.2024 в 07:00

В Улан-Удэ кассиров заменят роботы

Проблема нехватки людей в торговых сетях стоит очень остро
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ кассиров заменят роботы
Работа классического кассира, который сидит на кассе и пробивает товар, скоро уйдет в прошлое, спрогнозировал «Коммерсантъ». В Улан-Удэ, например, кассы самообслуживания уже в значительной степени позволили отказаться от большого количества кассиров. Это, с одной стороны, снизит потребность в кадрах и уменьшит очереди, а с другой - снизит объем налогов в местный бюджет.

Автоматизация дешевле зарплаты

Как сообщил первый заместитель гендиректора X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Владимир Салахутдинов, «скоро работа кассира, постоянно сидящего за терминалом, уйдет в прошлое. В Бурятии крупные торговые сети уже внедрили кассы самообслуживания.

В Х5 планируют автоматизировать порядка 30% всех операционных процессов, которые сейчас в магазинах и распределительных центрах выполняют люди. Так, сегодня кассы самообслуживания берут на себя примерно половину трафика, а в некоторых магазинах эта цифра доходит до 85%.

Сама проблема с нехваткой людей в ретейле столицы Бурятии стоит сейчас остро. С 2022 года уровень жизни многих семей в Бурятии из-за колоссальных материальных выплат семьям контрактников и мобилизованным вырос многократно. В результате возникшего дефицита кадров за полтора года средние зарплаты продавцов в супермаркетах выросли с 30 тыс. рублей до 50 - 60 тыс. рублей в месяц с тенденцией к росту.

Для бизнесменов встал вопрос - повышать зарплаты и дальше или обойтись вообще без кадров. Кое-кто посчитал, что дешевле будет купить по 300 тыс. рублей автоматические кассы и решить кадровый вопрос.

- Мы приобрели кассы самообслуживания, и они окупились за несколько месяцев. С тех пор мы экономим серьезные средства на выплату зарплат, по налогам, взносам и др., - рассказывает топ-менеджер одной из крупных торговых сетей в Улан-Удэ. – Правда пока мы поставили эти кассы только на самых проходимых точках, но со временем они будут в большинстве наших магазинов.

Кадры не все решают

По словам топ-менеджера, потребность в кассирах значительно снизилась. Однако трансформация торговли в какой-то степени играет на руку и самим работникам. За кассами необходим присмотр, чтобы покупатели не хитрили и не пробивали самостоятельно только часть товара. Поэтому на несколько касс ставится «смотрящий», но нагрузка на него снижается, по сравнению с обычным кассиром. Который сильно устает за день, перекидывая по ленте тысячи и тысячи товаров за день, помимо этого, еще и вынужден навязывать покупателям дорогие пластиковые пакеты, часто ненужные потребителю. Кстати, один существенный минус на кассах самообслуживания - это снижение продаж пластиковых пакетов. Голосом навязывать пластик получается успешнее.

Эксперты отмечают, что происходящее — своего рода триггер трансформации рынка. Сохранить доходность и продолжить рост смогут магазины, способные быстро внедрять инновационные решения, позволяющие расти бизнесу без пропорционального увеличения количества сотрудников.

- В идеале самый эффективный бизнес - это вообще без сотрудников, полностью автоматизированный, с искусственным интеллектом, - делится своими размышлениями наш собеседник. - Ни налогов, ни проблем с выходными пособиями и судами, только планы и результаты. Независимо от человеческого фактора и естественных ошибок.

Он привел в пример работу китайских заводов по производству электромобилей. Там полностью автоматизированные заводы работают без участия человека. Это темные ангары, где без света и отопления в полной тишине роботы клепают автомобильные детали. В какой-то степени российские маркетплейсы тоже движутся в этом направлении, беря пример с работы западных и китайских компаний. Думается, они рано или поздно, но поставят роботов вместо людей. Ведь каких-то сверхспособностей для того, чтобы поднести сканер к товару и выдать его покупателю, не требуется.

Города будущего

По словам топ-менеджера, в будущем некоторые процессы можно будет полностью автоматизировать, повысить скорость и качество работы без участия человека.

- В целом это многое меняет для города, например, исчезает потребность доставлять человека до рабочего места на общественном транспорте или машине, что снизит нагрузку на магистрали, - говорит он. При этом отметил, что для бизнеса автоматизация и роботизация - это благо. Автономные электронные кассы позволяют не только сэкономить на оплате заработной платы кассира, так как обслуживание происходит автоматически, без участия человека, но и прекращает выплату налогов. С роботов налоги не взимаются.

Что может понравиться покупателям – это то, что благодаря автоматизированной системе клиенты смогут быстро и удобно оплатить товары или услуги, что способствует увеличению оборота и повышению удовлетворенности. Так, некоторые покупатели настолько устают, что в конце рабочего дня в супермаркете вообще не хотят никого видеть и тем более реагировать на навязчивые вопросы кассира (например, о покупке втридорога пластикового пакета). К тому же автоматические кассы очень нравятся подросткам. И в целом «продвинутым» пользователям. Даже слишком.

Так, недобросовестные покупатели начали обманывать торговые сети — переклеивать QR-маркировку с дешевого баночного пива на более дорогую импортную продукцию, о чем сообщил недавно Союз российских пивоваров. После этого недобросовестный покупатель несет такой товар на кассу самообслуживания, но платит не за то, что в итоге приобретает, а за более дешевый товар. В результате, отмечают в Союзе, ретейлеры фиксируют рост продаж отечественной продукции и недостачу импортного баночного пенного. Пришлось наклеивать на банки маркировку с более сильным клеящим составом.

Так что проблем хватает.

- Безусловно, полностью электронные кассы вряд ли заменят человека, тем более что даже роботы не смогут выполнять некоторые специфические функции в магазинах, однако в будущем это очень негативный фактор, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Автоматизация и в перспективе роботизация резко сокращает потребность в рабочих руках и уменьшает налогооблагаемую базу.

Пока это только первые ласточки. Развитие систем искусственного интеллекта и роботизация в мире идут полным ходом.

Тот же робот на кассе сможет обслужить в несколько раз больше покупателей, чем обычный человек, поскольку никогда не устанет. И сколько бы он ни стоил на этапе покупки, окупится робот довольно быстро.

Фото «Номер один»
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торговля

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