Общество 27.10.2024 в 07:00
В Улан-Удэ кассиров заменят роботы
Проблема нехватки людей в торговых сетях стоит очень остро
Текст: Дмитрий Родионов
Работа классического кассира, который сидит на кассе и пробивает товар, скоро уйдет в прошлое, спрогнозировал «Коммерсантъ». В Улан-Удэ, например, кассы самообслуживания уже в значительной степени позволили отказаться от большого количества кассиров. Это, с одной стороны, снизит потребность в кадрах и уменьшит очереди, а с другой - снизит объем налогов в местный бюджет.
Автоматизация дешевле зарплаты
Как сообщил первый заместитель гендиректора X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Владимир Салахутдинов, «скоро работа кассира, постоянно сидящего за терминалом, уйдет в прошлое. В Бурятии крупные торговые сети уже внедрили кассы самообслуживания.
В Х5 планируют автоматизировать порядка 30% всех операционных процессов, которые сейчас в магазинах и распределительных центрах выполняют люди. Так, сегодня кассы самообслуживания берут на себя примерно половину трафика, а в некоторых магазинах эта цифра доходит до 85%.
Сама проблема с нехваткой людей в ретейле столицы Бурятии стоит сейчас остро. С 2022 года уровень жизни многих семей в Бурятии из-за колоссальных материальных выплат семьям контрактников и мобилизованным вырос многократно. В результате возникшего дефицита кадров за полтора года средние зарплаты продавцов в супермаркетах выросли с 30 тыс. рублей до 50 - 60 тыс. рублей в месяц с тенденцией к росту.
Для бизнесменов встал вопрос - повышать зарплаты и дальше или обойтись вообще без кадров. Кое-кто посчитал, что дешевле будет купить по 300 тыс. рублей автоматические кассы и решить кадровый вопрос.
- Мы приобрели кассы самообслуживания, и они окупились за несколько месяцев. С тех пор мы экономим серьезные средства на выплату зарплат, по налогам, взносам и др., - рассказывает топ-менеджер одной из крупных торговых сетей в Улан-Удэ. – Правда пока мы поставили эти кассы только на самых проходимых точках, но со временем они будут в большинстве наших магазинов.
Кадры не все решают
По словам топ-менеджера, потребность в кассирах значительно снизилась. Однако трансформация торговли в какой-то степени играет на руку и самим работникам. За кассами необходим присмотр, чтобы покупатели не хитрили и не пробивали самостоятельно только часть товара. Поэтому на несколько касс ставится «смотрящий», но нагрузка на него снижается, по сравнению с обычным кассиром. Который сильно устает за день, перекидывая по ленте тысячи и тысячи товаров за день, помимо этого, еще и вынужден навязывать покупателям дорогие пластиковые пакеты, часто ненужные потребителю. Кстати, один существенный минус на кассах самообслуживания - это снижение продаж пластиковых пакетов. Голосом навязывать пластик получается успешнее.
Эксперты отмечают, что происходящее — своего рода триггер трансформации рынка. Сохранить доходность и продолжить рост смогут магазины, способные быстро внедрять инновационные решения, позволяющие расти бизнесу без пропорционального увеличения количества сотрудников.
- В идеале самый эффективный бизнес - это вообще без сотрудников, полностью автоматизированный, с искусственным интеллектом, - делится своими размышлениями наш собеседник. - Ни налогов, ни проблем с выходными пособиями и судами, только планы и результаты. Независимо от человеческого фактора и естественных ошибок.
Он привел в пример работу китайских заводов по производству электромобилей. Там полностью автоматизированные заводы работают без участия человека. Это темные ангары, где без света и отопления в полной тишине роботы клепают автомобильные детали. В какой-то степени российские маркетплейсы тоже движутся в этом направлении, беря пример с работы западных и китайских компаний. Думается, они рано или поздно, но поставят роботов вместо людей. Ведь каких-то сверхспособностей для того, чтобы поднести сканер к товару и выдать его покупателю, не требуется.
Города будущего
По словам топ-менеджера, в будущем некоторые процессы можно будет полностью автоматизировать, повысить скорость и качество работы без участия человека.
- В целом это многое меняет для города, например, исчезает потребность доставлять человека до рабочего места на общественном транспорте или машине, что снизит нагрузку на магистрали, - говорит он. При этом отметил, что для бизнеса автоматизация и роботизация - это благо. Автономные электронные кассы позволяют не только сэкономить на оплате заработной платы кассира, так как обслуживание происходит автоматически, без участия человека, но и прекращает выплату налогов. С роботов налоги не взимаются.
Что может понравиться покупателям – это то, что благодаря автоматизированной системе клиенты смогут быстро и удобно оплатить товары или услуги, что способствует увеличению оборота и повышению удовлетворенности. Так, некоторые покупатели настолько устают, что в конце рабочего дня в супермаркете вообще не хотят никого видеть и тем более реагировать на навязчивые вопросы кассира (например, о покупке втридорога пластикового пакета). К тому же автоматические кассы очень нравятся подросткам. И в целом «продвинутым» пользователям. Даже слишком.
Так, недобросовестные покупатели начали обманывать торговые сети — переклеивать QR-маркировку с дешевого баночного пива на более дорогую импортную продукцию, о чем сообщил недавно Союз российских пивоваров. После этого недобросовестный покупатель несет такой товар на кассу самообслуживания, но платит не за то, что в итоге приобретает, а за более дешевый товар. В результате, отмечают в Союзе, ретейлеры фиксируют рост продаж отечественной продукции и недостачу импортного баночного пенного. Пришлось наклеивать на банки маркировку с более сильным клеящим составом.
- Безусловно, полностью электронные кассы вряд ли заменят человека, тем более что даже роботы не смогут выполнять некоторые специфические функции в магазинах, однако в будущем это очень негативный фактор, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Автоматизация и в перспективе роботизация резко сокращает потребность в рабочих руках и уменьшает налогооблагаемую базу.
Пока это только первые ласточки. Развитие систем искусственного интеллекта и роботизация в мире идут полным ходом.
Тот же робот на кассе сможет обслужить в несколько раз больше покупателей, чем обычный человек, поскольку никогда не устанет. И сколько бы он ни стоил на этапе покупки, окупится робот довольно быстро.
Фото «Номер один»
Автоматизация дешевле зарплаты
Как сообщил первый заместитель гендиректора X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Владимир Салахутдинов, «скоро работа кассира, постоянно сидящего за терминалом, уйдет в прошлое. В Бурятии крупные торговые сети уже внедрили кассы самообслуживания.
В Х5 планируют автоматизировать порядка 30% всех операционных процессов, которые сейчас в магазинах и распределительных центрах выполняют люди. Так, сегодня кассы самообслуживания берут на себя примерно половину трафика, а в некоторых магазинах эта цифра доходит до 85%.
Сама проблема с нехваткой людей в ретейле столицы Бурятии стоит сейчас остро. С 2022 года уровень жизни многих семей в Бурятии из-за колоссальных материальных выплат семьям контрактников и мобилизованным вырос многократно. В результате возникшего дефицита кадров за полтора года средние зарплаты продавцов в супермаркетах выросли с 30 тыс. рублей до 50 - 60 тыс. рублей в месяц с тенденцией к росту.
Для бизнесменов встал вопрос - повышать зарплаты и дальше или обойтись вообще без кадров. Кое-кто посчитал, что дешевле будет купить по 300 тыс. рублей автоматические кассы и решить кадровый вопрос.
- Мы приобрели кассы самообслуживания, и они окупились за несколько месяцев. С тех пор мы экономим серьезные средства на выплату зарплат, по налогам, взносам и др., - рассказывает топ-менеджер одной из крупных торговых сетей в Улан-Удэ. – Правда пока мы поставили эти кассы только на самых проходимых точках, но со временем они будут в большинстве наших магазинов.
Кадры не все решают
По словам топ-менеджера, потребность в кассирах значительно снизилась. Однако трансформация торговли в какой-то степени играет на руку и самим работникам. За кассами необходим присмотр, чтобы покупатели не хитрили и не пробивали самостоятельно только часть товара. Поэтому на несколько касс ставится «смотрящий», но нагрузка на него снижается, по сравнению с обычным кассиром. Который сильно устает за день, перекидывая по ленте тысячи и тысячи товаров за день, помимо этого, еще и вынужден навязывать покупателям дорогие пластиковые пакеты, часто ненужные потребителю. Кстати, один существенный минус на кассах самообслуживания - это снижение продаж пластиковых пакетов. Голосом навязывать пластик получается успешнее.
Эксперты отмечают, что происходящее — своего рода триггер трансформации рынка. Сохранить доходность и продолжить рост смогут магазины, способные быстро внедрять инновационные решения, позволяющие расти бизнесу без пропорционального увеличения количества сотрудников.
- В идеале самый эффективный бизнес - это вообще без сотрудников, полностью автоматизированный, с искусственным интеллектом, - делится своими размышлениями наш собеседник. - Ни налогов, ни проблем с выходными пособиями и судами, только планы и результаты. Независимо от человеческого фактора и естественных ошибок.
Он привел в пример работу китайских заводов по производству электромобилей. Там полностью автоматизированные заводы работают без участия человека. Это темные ангары, где без света и отопления в полной тишине роботы клепают автомобильные детали. В какой-то степени российские маркетплейсы тоже движутся в этом направлении, беря пример с работы западных и китайских компаний. Думается, они рано или поздно, но поставят роботов вместо людей. Ведь каких-то сверхспособностей для того, чтобы поднести сканер к товару и выдать его покупателю, не требуется.
Города будущего
По словам топ-менеджера, в будущем некоторые процессы можно будет полностью автоматизировать, повысить скорость и качество работы без участия человека.
- В целом это многое меняет для города, например, исчезает потребность доставлять человека до рабочего места на общественном транспорте или машине, что снизит нагрузку на магистрали, - говорит он. При этом отметил, что для бизнеса автоматизация и роботизация - это благо. Автономные электронные кассы позволяют не только сэкономить на оплате заработной платы кассира, так как обслуживание происходит автоматически, без участия человека, но и прекращает выплату налогов. С роботов налоги не взимаются.
Что может понравиться покупателям – это то, что благодаря автоматизированной системе клиенты смогут быстро и удобно оплатить товары или услуги, что способствует увеличению оборота и повышению удовлетворенности. Так, некоторые покупатели настолько устают, что в конце рабочего дня в супермаркете вообще не хотят никого видеть и тем более реагировать на навязчивые вопросы кассира (например, о покупке втридорога пластикового пакета). К тому же автоматические кассы очень нравятся подросткам. И в целом «продвинутым» пользователям. Даже слишком.
Так, недобросовестные покупатели начали обманывать торговые сети — переклеивать QR-маркировку с дешевого баночного пива на более дорогую импортную продукцию, о чем сообщил недавно Союз российских пивоваров. После этого недобросовестный покупатель несет такой товар на кассу самообслуживания, но платит не за то, что в итоге приобретает, а за более дешевый товар. В результате, отмечают в Союзе, ретейлеры фиксируют рост продаж отечественной продукции и недостачу импортного баночного пенного. Пришлось наклеивать на банки маркировку с более сильным клеящим составом.
Так что проблем хватает.
Пока это только первые ласточки. Развитие систем искусственного интеллекта и роботизация в мире идут полным ходом.
Тот же робот на кассе сможет обслужить в несколько раз больше покупателей, чем обычный человек, поскольку никогда не устанет. И сколько бы он ни стоил на этапе покупки, окупится робот довольно быстро.
Фото «Номер один»
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