Авиабазу охраны лесов в Бурятии поздравили с юбилеем

В Бурятии поздравили с 70-летним юбилеем сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Чествование лесников прошло в торжественной обстановке в зале правительства Бурятии.

- В республике работает 509 человек, в число которых входят десантники пожарные, летчики-наблюдатели, сотрудники мехлесхозов. Благодарю вас за плодотворную работу, за самоотверженный труд, смелость, отвагу и профессионализм. Поздравляю с 70-летним юбилеем, желаю стойкости духа, новых побед и высоких показателей в вашей деятельности. Продолжайте это нелегкое, но важное для всех нас дело – тушение лесных пожаров, - обратился к коллегам руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

История авиалесоохраны Бурятии началась с 1954 года и сегодня по всей республике работает 11 авиаотделений и 5 мехлесхозов.

- Важно, что десантники Бурятии тушат лесные пожары не только на территории республики, но и помогают другим регионам в борьбе с огненной стихией. В 2024 году было направлено 165 специалистов в республику Саха (Якутия), республику Тыва и Забайкальский край. Но сотрудники занимаются не только тушением лесных пожаров, а также активно ведут работу по лесовосстановлению. Для этих целей построена современная теплица для выращивания сеянцев сосны с закрытой корневой системой, - добавили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ