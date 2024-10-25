В Улан-Удэ рассказали, как прокладываю трубы в центре города

В Улан-Удэ при реконструкции инженерных сетей в центре используют два метода: проколы и траншеи. Как сообщили в мэрии, выбор открытого или закрытого метода прокладки водопроводных труб зависит от ряда факторов: наличия или отсутствия других коммуникаций рядом, их количества, видов грунтов и другого.Открытый метод, применяемый в большинстве случае – как на большей части ул. Смолина, предполагает создание глубоких траншей. Эта стратегия необходима из-за плотной застройки и множества инженерных сетей, включая не отмеченные на планах. Также участки, где встречается скальный грунт, трудно разработать другим способом – проколом.- При открытом способе мы сначала разрабатываем траншеи, глубина которых колеблется от 3-5 метров. Скальный грунт, который попадается местами, приходиться разбивать с помощью специального гидромолота. Затем обустраиваем по периметру траншеи крепления из труб и досок во избежание обвала грунта. На подготовку одной траншеи в среднем уходит до 7-10 дней. Уже потом прокладываем здесь трубы из полиэтилена, - рассказал директор Управления по строительству ООО «Инжстрой-Инновации» Анатолий Коногин - генподрядчика проекта реконструкции сетей.Закрытый метод, использующий специальные комплексы горизонтального бурения, позволяет прокладывать трубы под землей с минимальным нарушением асфальта: строители пробуривают скважины, расширяют их, а затем протягивают в них трубопроводы. Его применяют на ул. Свердлова и на одном участке ул. Смолина. В дальнейшем работы будет вестись и на других улицах.Масштабная реконструкция сетей водоснабжения в центре города, которой не было более 50 лет, ведется в рамках мастер-плана. Работы на сетях с износом более 90% будут проводиться в течение двух лет – в 2024-2025 годах, в том числе в зимнее время.Фото: мэрия Улан-Удэ