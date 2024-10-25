В Бурятии в лесу засекли жирную лису

В одном из заказников Бурятии сумели заснять на камеру очаровательную и явно раздобревшую лисицу. Похоже, что рыжая красавица не отказывала себе в пропитании, благодаря чему наела на зиму приличные бока.

- Недавно мы рассказывали про медведей, которые стараются растолстеть перед зимним сном, а сегодня покажем лисицу Маню, которая успешно справилась с этой задачей. Посмотрите на раздобревшую рыжую красавицу, живущую во Фролихинском заказнике. Шерсть лоснится, бока округлились. Вот уж кому точно холода не страшны этой зимой, - пишут в «Заповедном Подлеморье».

В Баргузинском заповеднике отмечают, что лисицы всеядны. В их меню входят мелкие грызуны, зайцы-беляки, утки, ондатры, падаль, насекомые и растительные корма. Зимой основной добычей считаются грызуны, которых хищники добывают из-под снега. Такая лисья охота называется мышкованием. Кажется, Маня овладела этим мастерством в совершенстве!

Фото: скриншот видео Анастасии Шойко