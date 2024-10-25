В Улан-Удэ открыли еще один новый детский сад

– Наш президент Владимир Владимирович Путин обращает особое внимание на семью, детство, материнство. И мы, выполняя его поручения, строим детские сады и школы. Сегодня открыли этот детский сад. У нас продолжается строительство в Кяхтинском, Джидинском, Тарбагатайском районах, городе Северобайкальск. В этом году еще будут открытия. Так что, всё для наших деток, чтобы у них были возможности для развития и для счастливой жизни, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.





Здание детского сада двухэтажное, в нем расположено 14 групп для детей от полутора до семи лет. В каждой группе есть всё необходимое: раздевальная, игровая и спальная комнаты, буфет, санитарный узел. В детсаду есть пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты логопеда и педагогов. Этот детсад присоединён к дошкольному образовательному учреждению №47 «Ёлочка».





– В стенах этого сада вырастут будущие ученые, учителя, изобретатели, артисты, писатели. А под руководством замечательного профессионального коллектива педагогов это будет легкой задачей. Эти стены наполнены добром, теплом, уютом, светом, поэтому я поздравляю детей и родителей, а также тех, кто вложил свои усилия в то, чтобы наш детский сад в микрорайоне Радужный был построен, – говорит мама воспитанника детсада Елена.





Генподрядчик строительства - компания «Регион Строй» - сделала символичный подарок детскому саду – новогоднюю ёлку с игрушками. «Ведь праздник – не за горами», сказал гендиректор компании Юрий Будаев и пожелал коллективу детсада успехов.







В дошкольном учреждении полностью укомплектован штат – 50 работников: воспитатели, нянечки, педагоги, психолог, административный и обслуживающий персонал. Детский сад является международной стажировочной площадкой и использует в практике трилингвальную систему дошкольного образования, включающую изучение русского, бурятского и английского языков. Также детсад имеет статус федеральной инновационной площадки «Воспитатели России» по направлению «Картинная галерея в детском саду». В работе педагогический коллектив уделяет внимание не только эстетическому, но и патриотическому воспитанию детей.





– Мы, педагоги и сотрудники, приложим максимум усилий, чтобы в памяти наших детишек остались только самые теплые и самые яркие воспоминания о детстве. Этот сад такой большой, такой красивый, он похож на большой корабль, который плывет по волнам океана. И сегодня мы впервые выходим в большое плавание к островам фантазии, радости, улыбки. Этих островов будет великое множество. В добрый путь, «Ёлочка»! – сказала заведующая детским садом Валентина Орлова.





25 октября в Улан-Удэ на улице Юности, 45а открылся детский сад «Ёлочка» на 280 мест. Объект возводился по государственным программам развития образования Российской Федерации и Республики Бурятия. Строительство детсада, включая поставку и установку необходимого оборудования, шло в течение девяти месяцев и обошлось в сумму 340 млн рублей.По нацпроекту «Демография» и иным программам с 2017 года по декабрь 2023 года в Бурятии построены и введены в эксплуатацию 38 детских садов на 8310 мест. В этом году сданы два детских сада - в улусе Дутулур на 50 мест и посёлке Николаевский на 100 мест. Продолжается строительство еще шести дошкольных учреждений: в посёлке Наушки, сёлах Баянгол, Иволгинск, Петропавловка, Цагатуй и городе Северобайкальске – всего на 810 мест. Таким образом, всего за 2017-2024 годы будет построено 46 детских садов на 9270 мест общей стоимостью более 10 млрд рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии