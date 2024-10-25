Рекультивация свалки в Кяхте успешно завершена

В городе Кяхта успешно завершилась рекультивация свалки, расположенной в местности Ильмовая падь, площадью 7 гектаров с более чем 173 тысячами кубометров отходов.

10 октября в Кяхту с проверкой приехали депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов и Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов Республики Бурятия.

Работы проводились в течение 2022–2023 годов и включали три основных этапа: подготовительный, технический и биологический. В 2022 году завершился подготовительный этап и начался технический. В 2023 году был проведён второй, технический этап, в ходе которого были выполнены следующие работы: укладка георешётки, завоз щебня, создание дренажного слоя, устройство прослойки из нетканого синтетического материала, укладка бентонитовых матов, укладка дренажного геокомпозитного мата, установка системы вентиляции. Все работы велись с соблюдением экологических норм под контролем Министерства природных ресурсов Бурятии.

- На первом этапе рекультивации инженеры, работали планировщики, шла подготовка инфраструктуры. На втором этапе прошли основные и самые сложные работы. Подрядчики построили инженерные сооружения, дренажные системы, системы сбора и отбора фильтрата, обустроили защитные покрытия. Другими словами, свалку изолировали от окружающей среды в огромных котлованах, перекрыв их защитными слоями.

Работы были проведены с соблюдением всех требований по безопасности окружающей среды. На последнем биологическом этапе рекультивации, в рамках которой был создан плодородный слой почвы, внесены удобрения и засеяна поверхность свалки. После завершения рекультивации подрядчик будет следить за состоянием территории и приживлением растений.

На сегодняшний день территория свалки выглядит ровной площадкой, покрытой травой. Каждый этап проходил под контролем Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятии и Управлением Росприроднадзора. Специально созданная комиссия проверила качество третьего этапа и констатировала, что рекультивация прошла эффективно, - пояснили в Минприроды Бурятии.









Фото: территория свалки возле г. Кяхта после рекультивации



Депутат Георгий Арапов порадовался результату реализации проекта в Кяхте: «Всего два года назад свалка занимала 7,2 гектара и вмещала 119 830 тонн мусора. Благодаря федеральному проекту «Чистая страна» этот стихийный объект удалось рекультивировать. Однако, такие успехи не везде, к сожалению. Конечной целью федерального проекта является ликвидация 191 несанкционированной свалки. На данный момент в процессе остаются 56 объектов, а 19 все еще находятся в зоне риска. Сегодня важно понять, почему у одних получилось провести все необходимые работы, а в других - нет. Деньги везде федеральные, а исполнение – очень разное».

Рекультивация свалки прошла по федеральной программе «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология», созданного по Указу Президента Владимира Путина. Было рекультивировано 178 846,151 м³ отходов протяженностью 800 метров.

Фото: Минприроды Бурятии