Общество 25.10.2024 в 13:41

Рекультивация свалки в Кяхте успешно завершена

Было ликвидировано более 173 тысяч кубометров отходов
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Рекультивация свалки в Кяхте успешно завершена

В городе Кяхта успешно завершилась рекультивация свалки, расположенной в местности Ильмовая падь, площадью 7 гектаров с более чем 173 тысячами кубометров отходов.

10 октября в Кяхту с проверкой приехали депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов и Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов Республики Бурятия.

Работы проводились в течение 2022–2023 годов и включали три основных этапа: подготовительный, технический и биологический. В 2022 году завершился подготовительный этап и начался технический. В 2023 году был проведён второй, технический этап, в ходе которого были выполнены следующие работы: укладка георешётки, завоз щебня, создание дренажного слоя, устройство прослойки из нетканого синтетического материала, укладка бентонитовых матов, укладка дренажного геокомпозитного мата, установка системы вентиляции. Все работы велись с соблюдением экологических норм под контролем Министерства природных ресурсов Бурятии.

- На первом этапе рекультивации инженеры, работали планировщики, шла подготовка инфраструктуры. На втором этапе прошли основные и самые сложные работы. Подрядчики построили инженерные сооружения, дренажные системы, системы сбора и отбора фильтрата, обустроили защитные покрытия. Другими словами, свалку изолировали от окружающей среды в огромных котлованах, перекрыв их защитными слоями.

Работы были проведены с соблюдением всех требований по безопасности окружающей среды. На последнем биологическом этапе рекультивации, в рамках которой был создан плодородный слой почвы, внесены удобрения и засеяна поверхность свалки. После завершения рекультивации подрядчик будет следить за состоянием территории и приживлением растений.

На сегодняшний день территория свалки выглядит ровной площадкой, покрытой травой. Каждый этап проходил под контролем Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятии и Управлением Росприроднадзора. Специально созданная комиссия проверила качество третьего этапа и констатировала, что рекультивация прошла эффективно, - пояснили в Минприроды Бурятии.



Фото: территория свалки возле г. Кяхта после рекультивации

Депутат Георгий Арапов порадовался результату реализации проекта в Кяхте: «Всего два года назад свалка занимала 7,2 гектара и вмещала 119 830 тонн мусора. Благодаря федеральному проекту «Чистая страна» этот стихийный объект удалось рекультивировать. Однако, такие успехи не везде, к сожалению. Конечной целью федерального проекта является ликвидация 191 несанкционированной свалки. На данный момент в процессе остаются 56 объектов, а 19 все еще находятся в зоне риска. Сегодня важно понять, почему у одних получилось провести все необходимые работы, а в других - нет. Деньги везде федеральные, а исполнение – очень разное».

Рекультивация свалки прошла по федеральной программе «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология», созданного по Указу Президента Владимира Путина. Было рекультивировано 178 846,151 м³ отходов протяженностью 800 метров.

 

Фото: Минприроды Бурятии

 

Теги
рекультивация свалок чистая страна нацпроект Экология минприроды РФ министерство природных ресурсов и экологии республики бурятия

Все новости

В Улан-Удэ новый светофор отключили сразу после включения
25.10.2024 в 15:23
Хозяина кусачего алабая в Бурятии оштрафовали спустя полгода
25.10.2024 в 15:18
Что происходит с собранной макулатурой в рамках акции «БумБатл»?
25.10.2024 в 15:11
В Улан-Удэ заработал светофор на Трубачеева
25.10.2024 в 15:01
Студенты московского Политеха познакомились с Бурятией
25.10.2024 в 14:46
В Новосибирске оправдали уборщицу, обвиняемую в краже сумки с 7 миллионами
25.10.2024 в 14:38
Основные меры социальной поддержки участникам СВО и членам их семей в Республике Бурятия
25.10.2024 в 14:28
В Бурятии сгорели два дома
25.10.2024 в 14:13
Рекультивация свалки в Кяхте успешно завершена
25.10.2024 в 13:41
В Улан-Удэ открыли еще один новый детский сад
25.10.2024 в 13:35
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
В Улан-Удэ новый светофор отключили сразу после включения
Его работа привела к огромным пробкам
25.10.2024 в 15:23
Хозяина кусачего алабая в Бурятии оштрафовали спустя полгода
За четверых покусанных человек в июне, он выплатит 20 тысяч
25.10.2024 в 15:18
Что происходит с собранной макулатурой в рамках акции «БумБатл»?
Примите участие в викторине от Минприроды Бурятии
25.10.2024 в 15:11
В Улан-Удэ заработал светофор на Трубачеева
Он имеет 3 фазы: две транспортные и одну пешеходную
25.10.2024 в 15:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru