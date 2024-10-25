Общество 25.10.2024 в 14:46

Студенты московского Политеха познакомились с Бурятией

В вузах столицы страны продолжаются Дни Дальнего Востока
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Текст: Иван Иванов
Студенты московского Политеха познакомились с Бурятией
24-25 октября в Московском политехническом университете проходит интерактивная выставка «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» (6+). Мероприятие дает участникам возможность погрузиться в многообразие карьерных и других возможностей, которые предлагает Дальневосточный федеральный округ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В макрорегионе активно развивается инфраструктура, экономика, транспорт, строительная и другие отрасли, что создает новые рабочие места. Создаются комфортные условия жизни и работы, оказываются серьезные меры государственной и региональной поддержки.

В центре выставки - интерактивный стенд, позволяющий посетителям узнать о возможностях для самореализации на Дальнем Востоке. Каждая зона экспозиции посвящена отдельному направлению, включая экотуризм, культурные инициативы, карьерные и бизнес-возможности, льготные программы и другое.

Бурятия здесь представляет меры государственной поддержки для молодых специалистов, крупные предприятия, вакансии и т.д. Кроме социального и экономического потенциала, на выставке показаны туристические достопримечательности. В разделе республики это - Байкал, пешая тропа на Меркитской крепости, Иволгинский дацан, минеральные курорты Курумканского и Тункинского районов. Также студентам рассказали о бурятских национальных видах спорта и о блюдах: о бухлеоре, буузах и боовах.

- Дальний Восток активно развивается в транспортной и геополитической сферах, что создает множество новых рабочих мест. Мы предлагаем широкий спектр образовательных программ, соответствующих этим направлениям. Комфортные условия жизни и работы в регионе также способствуют интересу молодых специалистов. На выставках мы наблюдаем множество дополнительных бонусов, связанных не только с работой, но и с качеством жизни, – отметил проректор по цифровому развитию Московского политехнического университета Илья Красильников.

Студенты и посетители выставки получили актуальную информацию о состоянии рынка труда в регионе: открытых вакансиях, средних заработных платах, а также возможностях для ученых и студентов. Интерактивные стенды сосредоточены на развитии инфраструктуры, включая привлекательные условия ипотечного кредитования, что делает жизнь на Дальнем Востоке более доступной и комфортной. Участникам рассказали о конкурсах и инициативах, направленных на привлечение молодежи и квалифицированных специалистов в регион.

Выставка также акцентирует внимание на профессиях будущего, связанных с инновациями и устойчивым развитием региона. Участникам была представлена информация о новых образовательных направлениях и карьерных возможностях.

Напомним, цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.

Проект реализован при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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