Общество 25.10.2024 в 15:01
В Улан-Удэ заработал светофор на Трубачеева
Он имеет 3 фазы: две транспортные и одну пешеходную
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на пересечении улицы Трубачеева и переулка Карьерный заработал новый светофор. Как сообщили в мэрии, светофор имеет 3 фазы: две транспортные и одну пешеходную.
«Светофор позволит упорядочить и обезопасить движение транспорта на этом участке», - отмечают городские власти.
В Комитете по транспорту напомнили, что при движении по Трубачеева со стороны ул. Сахьяновой поворот налево в переулок запрещен. Это обозначено соответствующими знаками и разметкой.
Напомним, этим летом в столице Бурятии прошел масштабный ремонт переулка Карьерный. Ранее там была грунтовая дорога, сейчас ее полностью заасфальтировали. Обновленная дорога полноценно соединяет улицы Солнечную и Трубачеева.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Светофор позволит упорядочить и обезопасить движение транспорта на этом участке», - отмечают городские власти.
В Комитете по транспорту напомнили, что при движении по Трубачеева со стороны ул. Сахьяновой поворот налево в переулок запрещен. Это обозначено соответствующими знаками и разметкой.
Напомним, этим летом в столице Бурятии прошел масштабный ремонт переулка Карьерный. Ранее там была грунтовая дорога, сейчас ее полностью заасфальтировали. Обновленная дорога полноценно соединяет улицы Солнечную и Трубачеева.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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