В Улан-Удэ заработал светофор на Трубачеева

В Улан-Удэ на пересечении улицы Трубачеева и переулка Карьерный заработал новый светофор. Как сообщили в мэрии, светофор имеет 3 фазы: две транспортные и одну пешеходную.«Светофор позволит упорядочить и обезопасить движение транспорта на этом участке», - отмечают городские власти.В Комитете по транспорту напомнили, что при движении по Трубачеева со стороны ул. Сахьяновой поворот налево в переулок запрещен. Это обозначено соответствующими знаками и разметкой.Напомним, этим летом в столице Бурятии прошел масштабный ремонт переулка Карьерный. Ранее там была грунтовая дорога, сейчас ее полностью заасфальтировали. Обновленная дорога полноценно соединяет улицы Солнечную и Трубачеева.Фото: мэрия Улан-Удэ