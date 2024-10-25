Жителей Бурятии приглашают принять участие в викторине от Минприроды и ответить на один вопрос.

Напомним, сейчас до 15 ноября на территории всей страны, в том числе, в Бурятии, проходит 5-я Всероссийская экологическая акция по сбору макулатуры «БумБатл» (возрастное ограничение 0+).

До завершения акции осталось совсем немного. 15 ноября будут подведены итоги акции по сбору макулатуры. Напомним, главная цель акции – это сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

Любой желающий может зарегистрироваться в качестве участника на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф/ и принять участие в акции.

Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии призывает всех жителей республики присоединиться к акциям по сбору вторичных материалов и активно участвовать в мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды.

Вопрос викторины от Минприроды Бурятии:

Что происходит с собранной макулатурой в рамках акции «БумБатл»?

Выберите верный вариант ответа:





Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» в сотрудничестве с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» и при поддержке Минприроды России. Национальный проект «Экология» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Минприроды Бурятии