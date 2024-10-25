Общество 25.10.2024 в 15:18

Хозяина кусачего алабая в Бурятии оштрафовали спустя полгода

За четверых покусанных человек в июне, он выплатит 20 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Хозяина кусачего алабая в Бурятии оштрафовали спустя полгода

Хозяина алабая, в начале лета покусавшего в Бурятии четырех человек, наконец-то наказали штрафом. Спустя 5 месяцев мужчина был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.

Нападение произошло 6 июня в Гусиноозерске.

- Алабай покусал четырех человек, причинив одному из пострадавших средний вред здоровью. Укусы остальных пострадавших были оценены как легкий вред здоровью. Ранее, в соответствии с переданными полномочиями нерадивый владелец был также привлечен за допущение самовыгула и отсутствие регистрации, - рассказали в Управлении ветеринарии республики.

В ведомстве уточнили, что полномочия по привлечению владельцев собак за причинение ущерба здоровью и имуществу граждан возложены на Управление ветеринарии Бурятии. Правда  лишь после исключения признаков уголовного деяния со стороны МВД. Из-за этого процесс привлечения к ответственности порой затягивается. Тем не менее, ответственность всегда находит виновного.

Фото: loon.site

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