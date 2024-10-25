Общество 25.10.2024 в 15:23
В Улан-Удэ новый светофор отключили сразу после включения
Его работа привела к огромным пробкам
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ включенный сегодня светофор на пересечении улицы Трубачеева и переулка Карьерный пришлось срочно отключать. Как пишут в соцсетях, его работа привела к огромной пробке на улице.
«Светофорный объект переводится в режим желтого моргания. Будет произведена донастройка оборудования», - сообщили в Комитете по транспорту мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Светофорный объект переводится в режим желтого моргания. Будет произведена донастройка оборудования», - сообщили в Комитете по транспорту мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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