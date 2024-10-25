Материнский капитал как финансовая и социальная поддержка семьи

Жители Бурятии могут узнать, как получить меру господдержки - материнский капитал и на какие образовательные услуги можно потратить средства материнского (семейного) капитала. А также о том, как получить ежегодную компенсацию части стоимости обучения детей.

В Республике Бурятия образование детей является вторым по востребованности направлением использования федерального маткапитала после улучшения жилищных условий. За время действия программы около 8 тысяч семей республики направили на оплату обучения детей в университетах, колледжах, на пребывание малышей в детских садах, кружки и спортивные секции свыше 400 млн. руб.

Воспользоваться средствами на оплату обучения в учебных заведениях, услуги дополнительного образования можно, когда ребенку, в связи с рождением которого был выдан сертификат, исполнится 3 года. Исключение составляет дошкольное образование. Как и в случае с погашением ипотеки, по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на меру господдержки.

Оплатить образовательные услуги родители могут за любого ребенка в семье. Возраст ребенка, на образование которого могут быть направлены средства маткапитала, на дату начала обучения не должен превышать 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. Отмечу, что при помощи маткапитала у семей республики есть возможность обучать детей в ведущих вузах страны. Также за счет средств материнского капитала можно оплатить пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения. Это тоже хорошее подспорье для семей.

Распоряжение средствами маткапитала на образование максимально упрощено с 2020 года. Родителям достаточно подать через портал госуслуг только одно заявление, копию договора на платное обучение ребенка ОСФР по Республике Бурятия запросит самостоятельно в учебном заведении. Отделением заключены соглашения с 34 учебными заведениями региона (7 вузов и 27 ссузов). Аналогичное взаимодействие выстроено и с учреждениями дошкольного образования республики. Соглашения заключены со всеми 375 детскими садами.

Обмен сведениями с вузами и ссузами, расположенными в других субъектах федерации осуществляется через территориальные Отделения СФР того региона, в котором располагается учебное заведение.

Для родителей будущих выпускников школ можно распорядиться материнским капиталом на оплату услуг репетиторов, которые оформлены в качестве индивидуальных предпринимателей. У индивидуальных предпринимателей должна быть лицензия Рособрнадзора на образовательную деятельность. В этом случае, родителям нужно подать заявление через портал госуслуг, а оригинал договора с ИП представить в клиентскую службу в течение 5 рабочих дней. Проверить у организации или ИП наличие лицензии на ведение образовательной деятельности можно на сайте Рособрнадзора: https://obrnadzor.gov.ru

Ежегодная компенсация части стоимости обучения детей при платном обучении

По информации Минсоцзащиты Бурятии, в республике многодетным семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 23 лет (за исключением детей, вступивших в брак), в случае обучения ребенка по очной форме обучения на платной основе в образовательных организациях, предоставляется ежегодная компенсация части стоимости обучения.

- Право на компенсацию возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Бурятия - 16 844 руб. Для расчета среднедушевого дохода семьи учитываются доходы всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших одному календарному месяцу перед месяцем обращения за получением компенсации, - уточнила информацию министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - При определении права на компенсацию учитывается наличие у многодетной семьи движимого и недвижимого имущества. Размер компенсации составляет 50 процентов от стоимости обучения за соответствующий (семестр) учебный год, указанной в договоре об оказании платных образовательных услуг, при этом общий размер компенсации за один учебный год не должен превышать 30000 рублей.

Заявление на получение компенсации подается не более двух раз в год не позднее 30 календарных дней со дня завершения соответствующего семестра. В случае подачи заявления один раз в год заявление подается не позднее 31 октября календарного года, в котором завершился учебный год.

Компенсация не предоставляется в случае:

- получения ребенком второго или последующего образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования;

- если ребенок, обучающийся на платной основе в профессиональной образовательной организации, состоит в зарегистрированном браке;

- если в соответствующем учебном году на получение ребенком образования использованы средства материнского (семейного) капитала.

Заявление на получение компенсации и документы подаются гражданином в отдел социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания. Также заявление можно подать через Портал госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/635522/1/form либо в поисковой строке робота Макса указать ключевые слова: компенсация за обучение, ежегодная компенсация, компенсация стоимости обучения. Затем выбрать услугу «Ежегодная компенсация части стоимости обучения детей» и заполнить требуемые данные.

Размер материнского (семейного) капитала в этом году

В этом году материнский капитал с 1 февраля проиндексирован на 7,4% и, если ранее маткапитал полностью или частично не использовался, сумма составляет:

- 630 380 рублей 78 копеек – семьям, у которых право на маткапитал возникло до 2020 года и семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлён первый ребёнок;

- 833 024 рубля 74 копейки – семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлён второй ребёнок или последующие дети и право на материнский капитал до 2020 года не возникало;

- 202 643 рубля 96 копеек – при появлении второго ребёнка, если семья уже получала сертификат на первого.

Родителям, которые потратили только часть средств к моменту индексации, также увеличен остаток на сертификате на 7,4%.

Если с 2007 года, то есть с начала действия программы, и по 31 декабря 2019 года сертификат могли получить только семьи, в которых появился второй ребёнок (или любой следующий, если ранее не возникало право на сертификат), то с 1 января 2020 года такое право даёт и появление первого малыша.

С 1 января 2024 года материнский капитал выплачивается только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению.

За годы действия программы владельцами сертификатов стали более 130 тысяч семей республики. Сумма выплат на сегодняшний день превысила 45 миллиардов рублей.

С 2020 года сертификат на материнский капитал выдается в про-активном порядке – при получении информации о рождении ребенка из органов ЗАГС ему присваивается СНИЛС и без заявления оформляется сертификат на материнский (семейный) капитал. Семье не требуется обращаться в региональное Отделение Соцфонда с документами и подтверждать свое право на средства. Родителям также не приходится идти за самим сертификатом, поскольку он предоставляется в электронном виде. Цифровой документ со всеми необходимыми сведениями направляется в личный кабинет мамы ребенка.

«Бумажную» версию сертификата можно также получить, не посещая Отделение СФР по Республике Бурятия. Для этого необходимо зайти в раздел «Уведомления» на госуслугах и выбрать пункт о выдаче государственного сертификата на маткапитал, а затем отправить его себе на e-mail или распечатать.

Улучшение жилищных условий с помощью маткапитала

Самым популярным направлением по-прежнему остается улучшение жилищных условий. Только на погашение ипотеки, оплату первоначального взноса, займы на приобретение или строительство жилья материнский капитал использовали 62 195 владельцев сертификатов. В их числе много молодых родителей, которым программа материнского (семейного) капитала помогла обзавестись собственным жильем сразу после рождения ребенка. На эти цели региональное Отделение с момента старта программы уже перечислило свыше 28,5 миллиардов рублей.

Популярностью пользуется получение ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет в семье. С начала 2024 года Отделение СФР по Республике Бурятия оформило ежемесячную выплату из средств материнского капитала 1310 семьям республики. До конца года на повседневные нужды они смогут потратить 237 миллионов рублей.

Напомню, что ежемесячная выплата из средств маткапитала назначается, если размер среднедушевого дохода семьи на момент подачи заявления не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума – 33 688 рублей (в Республике Бурятия в 2024 году прожиточный минимум составляет 16 844 рубля).

Если в семье несколько детей до трех лет, то заявление можно подать на каждого ребенка. Получать выплату можно до тех пор, пока им не исполнится три года. Выплата оформляется на 12 месяцев, после этого заявление на нее нужно подавать заново.

Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. С 1 января 2024 года в Республике Бурятия он составляет 16 886 рублей.

Оформить выплату можно сразу после получения сертификата на материнский капитал или в течение трех лет со дня рождения ребенка. При этом если подать заявление на выплату не позднее 6 месяцев с месяца рождения ребенка, то она будет назначена с месяца рождения. В остальных случаях выплата производится с месяца обращения за назначением. Выплата производится ежемесячно 5-го числа за прошедший месяц в следующем месяце.

Подытожим, что средства можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на малышей до 3 лет, обучение детей, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию женщины (мужчины). Можно выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

Подробная информация обо всех мерах поддержки представлена на сайте Социального фонда России sfr.gov.ru в разделе: Социальные выплаты и меры поддержки граждан/Семьям с детьми. За консультацией по мерам поддержки семей с детьми можно обратиться на круглосуточную горячую линию по тел. 8 800 1000 001 и в официальные аккаунты Отделения в социальных сетях в ВК и ОК или в клиентские службы ОСФР по Республике Бурятия.





Фото: loon.site

