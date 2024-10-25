Общество 25.10.2024 в 17:54

В Улан-Удэ появился еще один детский садик

Детсад «Ёлочка» стал первым для жителей микрорайона Радужный
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ появился еще один детский садик
280 малышей смогут ходить в новый детский сад в микрорайоне Радужный уже с начала следующей недели. Сегодня состоялось его открытие. Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравили детей, родителей и коллектив с новосельем.

- Микрорайон растущий, здесь много новых домов, растет население. Конечно, здесь очень нужен был детский сад. Он появился. Я хочу пожелать всем нашим родителям, деткам, чтобы они были счастливые. Все условия создаются, чтобы у них были возможности для развития и счастливой жизни, - сказал Алексей Цыденов.



Двухэтажный корпус детского сада № 47/3 «Ёлочка» построен по типовому проекту, это 21-й детский сад, построенный в Улан-Удэ за последние пять лет. Открытие еще одного состоится в ноябре этого года.

- Мы с вами открываем еще один детский садик в нашем городе, для вашего микрорайона - первый. Но если вы будете также рожать и рожать много, то мы будем строить и садики, и школы, и центры дополнительного образования. Так что не откладывайте это приятное дело в долгий ящик. Дети - это самая главная радость нашей жизни. Мы с вами будем делать все, чтобы они росли счастливыми и выросли успешными людьми, - сказал Игорь шутенков.


В детском саду есть светлые просторные помещения для 14 возрастных групп, музыкальный и спортивные залы, кабинеты логопеда и психолога, а также пищеблок. Здесь созданы современные условия для воспитания и развития детей.


- Мы очень рады, что нам открыли новый детский садик, очень ждали этого. Здесь очень красиво: просторные коридоры, все светленько, чистенько. А какая детская площадка - это просто загляденье! Очень нам все нравится! Мы уже в этом году пойдем в детский садик. И мы очень-очень рады, - сказала жительница мкрн Радужный Валентина.


В «Ёлочке» будут работать 50 сотрудников, от нянечек до воспитателей, штат уже укомплектован.

- Вот сегодня мы прошли и почувствовали уют и замечательную, хорошую семейную ауру. Детишкам, конечно, я желаю здоровья, родителям - сил и терпения, а воспитателям и нянечкам - креатива, хорошего настроения и полета фантазии, чтобы работа с нашими детишками была в радость. С новосельем! - сказал Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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