Общество 25.10.2024 в 21:00

Мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову вручили награду за развитие бурятского языка

Награждение состоялось сегодня в Бурятском драмтеатре
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову вручили награду за развитие бурятского языка

Мэру города Улан-Удэ Игорю Шутенкову вручили награду за победу в номинации «Лучший город или район в городском округе» в сфере развития бурятского языка.

Сегодня в Государственном Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева прошло торжественное собрание общественности и концерт, посвящённый Дню бурятского языка.

Здесь наградили лауреатов конкурса на соискание премии Главы Республики Бурятия в области развития бурятского языка «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священный дар родного языка».

- Мы уделяем большое внимание развитию бурятского языка.

Грант, которым сегодня отмечен город, это показатель нашей большой планомерной работы. Бурятский язык дети начинают изучать с детского сада, с первых классов в школах, привлекаем к занятиям родителей. Мы будем и дальше продолжать системно и планомерно проводить эту работу для того, чтобы сохранить язык, культуру и обычаи нашего народа и развивать бурятский язык среди подрастающего, и не только, поколения, - сказал Игорь Юрьевич.

Победителем конкурса в номинации «Лучшая практика обучения бурятскому языку» стала Дашима Нанзадай, учитель бурятского языка школы № 38 г. Улан-Удэ.


- Для нас, конечно, очень важен бурятский язык. Поэтому мы с детьми занимаемся, как можем. На бурятском языке и стихи учим, и сказки - именно разговорный бурятский язык развиваем. Самое главное, чтобы ребенок научился говорить. Если будет говорить, он дальше сможет писать, тексты сочинять сам. Бурятский язык - это язык наших отцов, - сказала Дашима Цыбикжаповна.  

Лучшим детским садом в республике, реализующим погружение в бурятскую языковую среду признали городской детский сад № 104 «Зорька» комбинированного вида.

- Уже более 9 лет наш детский сад занимается изучением бурятского языка в детском саду. На сегодняшний день у нас создана команда профессионалов - это 6 воспитателей, учитель бурятского языка, специалисты. Мы глубоко уважаем историю, традиции родного бурятского народа, поэтому с таким трепетом относимся к этой работе. Мы считаем, это очень важно, - сказала заведующая детского сада № 104 "Зорька" Полина Меженная.

Мероприятие стало заключительным в череде событий Месячника бурятского языка.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

 

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бурятский язык мэр улан-удэ игорь шутенков

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