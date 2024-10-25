Общество 25.10.2024 в 21:15

Художников из Бурятии приглашают на международный конкурс «Картина мира»

Конкурс проводится в номинациях - живопись, графика и цифровое искусство, компьютерная графика и анимация
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Текст: Служба информации "Номер один"
Художников из Бурятии приглашают на международный конкурс «Картина мира»

Стартовал прием заявок на международный конкурс молодых художников «Картина мира» (возрастное ограничение 18+). К участию приглашаются студенты и выпускники художественных образовательных организаций среднего и высшего образования России и стран зарубежья, а также независимые российские и иностранные художники в возрасте от 18 до 35 лет.

Подать заявку можно на официальном сайте https://kartinamira.art/ до 1 марта 2025 года.

Конкурс проводится в целях поддержки авторов в возрасте от 18 до 35 лет и привлечения их к созданию произведений на социально значимую тему. Еще одна цель конкурса - культурный обмен и трансляция традиционных ценностей через искусство.

Старт конкурса ранее анонсировал начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков. На X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур он заявил: «По итогам отбора и прохождения всех конкурсных механик молодые художники получат возможность выставляться в Третьяковской галерее. Это важно для молодого человека, потому что в его резюме появится строчка об экспонировании работ в Третьяковской галерее — это знак качества и трамплин для дальнейшей творческой карьеры».

Тематика конкурса - «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества» - вовлекает молодых художников в творческое исследование традиций и их развития в современном мире. Через художественные образы участникам предлагается показать культурное наследие своих народов, представить многогранность и актуальность искусства, раскрыть возможные сценарии технологических, социальных, экологических и политических изменений.

Конкурс «Картина мира» проводится по трем номинациям: живопись, графика и цифровое искусство, компьютерная графика и анимация.

Определение победителей будет проходить в три этапа. Представители молодежного творческого совета выберут 100 работ, соответствующих конкурсным требованиям. Из этих заявок Творческий совет конкурса отберет 50 лучших работ, которые войдут в шорт-лист конкурса. На основе рейтингового голосования будут выбраны 14 финалистов, чьи работы будут представлены на выставке в филиале Третьяковской галереи в Калининграде в рамках V Международного фестиваля классической музыки «Кантата».

Инициатива проведения конкурса принадлежит компании «Иннопрактика». Конкурс проводится совместно с Государственной Третьяковской галереей, Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина при поддержке Академии творческих индустрий «Меганом». Финансирование проекта осуществляет «Газпромбанк».

Возрастное ограничение 18+


Фото: loon.site


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