Гадалка-инвестор «избавила от бедности» жительницу Улан-Удэ за 80 тысяч

С начала 2024 года жертвами интернет-преступников стали 2265 жителей республики (+36 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 551,4 млн рублей (+5,5 млн рублей за последнюю неделю).

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры.

Одну из жительниц Улан-Удэ развела на деньги гадалка, которая совмещала свое «ремесло» с инвестированием.

Горожанка в одном из мессенджеров нашла группу, где обучались картам Таро. Она написала администратору, что испытывает финансовые трудности, и та предложила провести обряд, который поможет решить проблему.

- Для оплаты услуг женщина оформила кредит на сумму 12 тысяч рублей. На следующий день организатор группы сообщила, что обряд проведен. После этого она предложила заняться инвестициями, обещая высокую прибыль. Потерпевшая согласилась и стала перечислять деньги на указанный ей счет. Всего она перевела мошенникам 80 тысяч рублей, - сообщают в прокуратуре Бурятии.

Надзорный орган призывает земляков быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.



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