Общество 26.10.2024 в 14:44

В Улан-Удэ инвалид с риском для жизни вынужден добираться до магазина

Мужчина вынужден на коляске выезжать прямо на проезжую часть

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ инвалид с риском для жизни вынужден добираться до магазина

Летом 2024 года подрядная организация проводила капремонт дороги по улицам Лазо и Дальненагорная за 91 млн руб. Позже сумма контракта снизилась до 59,5 млн руб. ввиду исключения из контракта улицы Дальненагорной.

- После капремонта пять домов № 80а, 90б, 91, 93 и 93а оказались «за бортом». В доме 93а проживает Анатолий, он передвигается на инвалидной коляске. Из-за перекрытой бетонным блоком дороги и из-за отсутствия тротуара мужчина вынужден выезжать прямо на проезжую часть. Участок, оставленный подрядчиком для проезда к домам не заасфальтирован, ливневые колодцы установлены прямо в грунт. Жители сетуют на их бесполезность – ливневка забьется песком, - сообщают в отделении Народного фронта.

Народный фронт уже направил запрос в прокуратуру Советского района Улан-Удэ.


Фото: скриншот видео ОНФ

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