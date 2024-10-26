Жители Бурятии, доверившись знакомому, стали жертвами афериста

36-летний житель столицы Бурятии перевел «инвесторам»-злоумышленникам более 10 тысяч рублей «стартовых» средств, а потом еще несколько сумм, в том числе с оформленной в кредит карты.

Также по указанию мошенников он нашел «доверенных лиц». К тому времени на его инвестиционном счете, якобы, уже находилось 2 тысячи долларов, малую сумму из которых - около 1,5 тысяч рублей — ему удалось «вывести».

«Доверенными лицами» потерпевшего стали знакомые. По просьбе мужчины один из них для «закрытия позиции» перечислил с кредитной карты по указанным реквизитам 245 тысяч рублей. Другой, узнав о ситуации, для помощи в «выводе прибыли» перевел с кредитки 85 тысяч рублей. Поддержать улан-удэнца попыталась и приятельница, которая для этой цели оформила онлайн-займ в размере 122 тысяч рублей.

Когда интернет-преступники снова попросили найти «доверенное лицо» - на это раз индивидуального предпринимателя - либо взять кредит на 800 тысяч рублей, потерпевший понял, что попался на обманные уловки. Общий причиненный ему ущерб составил около 650 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал 46-летний улан-удэнец, который в июне текущего года, увидев в мобильной игре рекламу о дополнительном заработке на инвестициях, решил подзаработать.

Мужчина оставил в сервисе свой номер телефона, а затем ему поступил звонок. Гражданин, представившийся лже-консультантом банка по части инвестиционной деятельности, рассказал о сути проекта и способах заработка.

С середины июня по начало июля потерпевший по указанию псевдо-специалиста перевел на «инвестиционный счет» порядка 530 тысяч рублей, большую часть из которых оформил в кредит. Лишь 93,5 тысячи рублей были его собственными накоплениями.

В августе, когда аферист перестал отвечать на звонки, горожанин рассказал о случившемся супруге. Та заключила: муж подвергся обману мошенников. Только 24 октября мужчина обратился с заявлением в полицию.

Полиция Бурятии призывает жителей региона осознавать всю степень ответственности за свои действия, что вы несете, пытаясь обогатиться на инвестировании. В том числе, перед другими лицами, которые неосознанно могут быть втянуты вами в обман, и потерять средства.

Откажитесь от заработка на инвестициях и биржевом рынке, если не владеете необходимыми навыками.





Фото: "Номер один"