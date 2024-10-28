Маркировка одежды

Вопрос: «Правда ли, что теперь всю одежду должны маркировать?»

Маргарита Ильинична В.

В магазинах и на маркетплейсах больше нельзя продавать немаркированную одежду. Речь об остатках товаров, которые произвели или ввезли в Россию до 1 апреля 2024 года, когда Правительство приняло соответствующее постановление. Теперь оно вступило в силу.

Маркировка - это наклейка со специальным кодом, которую наносят на сам товар или на упаковку, ярлык либо этикетку. Код можно отсканировать с помощью приложения системы «Честный знак» и получить всю информацию о вещи: кто и где её сделал, из чего, как она попала в магазин. Благодаря этому на рынке становится меньше контрафакта.

Маркировать одежду начали в 2021 году. Тогда это стало обязательным для:

- вязаных женских и детских блузок, блузонов и батников;

- пальто, плащей, курток, накидок, ветровок и тренчкотов;

- одежды из натуральной и композитной кожи;

- вязаных полотен, в том числе из искусственного меха;

- производственной, рабочей и профессиональной одежды, включая верхнюю.

С 1 апреля 2024 года в список включили:

- одежду из искусственного меха - кроме перчаток, рукавиц, митенок и головных уборов;

- пальто, куртки, плащи, анораки, ветровки, штормовки;

- костюмы, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты, платья, юбки, юбки-брюки;

- женские и детские блузки, блузоны, батники из текстиля — кроме вязаных и трикотажных;

- мужские рубашки;

- вязаные или трикотажные спортивные и лыжные костюмы;

- шали, шарфы, вуали, галстуки, шейные платки — кроме трикотажных или вязаных;

- верхнюю одежда из фетра или нетканых материалов, из текстиля с пропиткой или покрытием;

- вязаные и трикотажные джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты.

Остатки немаркированной одежды могли лежать на складах до 1 октября 2024 года.

Дальше их обязаны вывезти и промаркировать - до 1 ноября 2024 года. Это должны сделать все участники рынка: производители, импортёры и продавцы.

За отсутствие маркировки будут штрафовать:

- должностных лиц - от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей с конфискацией немаркированных вещей;

- юридических лиц - от 50 тыс. рублей до 100 000 тыс. рублей.