Вопрос: «Как платить налог с банковского вклада?»

Борис М., г. Кяхта

В личный кабинет налогоплательщика начали приходить уведомления об уплате налогов. В том числе за доход с банковских вкладов - с этого года с него тоже нужно уплачивать НДФЛ. Это касается только тех, кто заработал больше определенного лимита на депозитах. За 2023 год это 150 тыс. рублей. Но налогом облагается не вся сумма, а только часть, превышающая лимит.

Чтобы не пропустить сроки оплаты, необходимо проверять личный кабинет на сайте ФНС, туда приходят все налоговые уведомления.

Что облагается налогом?

Налоги рассчитывают на любые финансовые инструменты, которые приносят доход, включая:

- вклады;

- накопительные счета;

- ценные бумаги;

- облигации.

Не облагаются налогом доходы по вкладам с процентной ставкой менее 1% годовых и счета эскроу, которые открывают для покупки недвижимости у застройщика. Также налог не нужно платить, если вклад закрыт досрочно и проценты не начислены.

Как начисляется налог? Подавать декларацию не нужно - сколько необходимо заплатить, рассчитает налоговая. ФНС отправит налогоплательщику уведомление в личном кабинете на своем сайте.

Оплатить налог можно в приложении, на сайте или в офисе вашего банка.

НДФЛ облагается не сама сумма вклада, а только начисленные на нее проценты. И не целиком, а лишь часть, превышающая лимит. Лимит рассчитывается по формуле: 1 млн рублей х максимальная ключевая ставка Банка России за календарный год. В 2023-м это 15%, значит, лимит равен 1 млн рублей х 15% = 150 тыс. рублей. Если депозитов несколько, процентные доходы с них суммируются.

Когда нужно заплатить? Налог за предыдущий год необходимо уплатить до 1 декабря следующего. То есть до 1 декабря 2024-го нужно заплатить налог за 2023 год, до 1 декабря 2025-го - за 2024-й. Однако в этом году 1 декабря выпадает на воскресенье, и заплатить налог нужно до 2 декабря включительно.