Общество 01.11.2024 в 09:00

Больничный или отгул

Что выгоднее?
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Текст: Номер один
Больничный или отгул
Pixabay

Вопрос: «В каком случае выгоднее взять отгул вместо больничного?» 

Юрий К.

В некоторых случаях вместо больничного предпочтительнее взять отгул.

Рассмотрим основные из них:

1. Недостаточный трудовой стаж для 100% оплаты больничного. Максимальная выплата в размере 100% среднего дохода предоставляется только при страховом стаже от 8 лет. При меньшем стаже действуют иные правила. А если заболел ребенок до 8 лет - независимо от стажа.

2. Пособие по временной нетрудоспособности имеет верхний предел, который в 2024 году составляет 4039,73 рубля в день. Эта сумма не увеличится, даже если зарплата выше и стаж позволяет получать 100%.

3. Лимит оплачиваемых дней исчерпан. Если болеет ребенок, количество оплачиваемых дней в году зависит от его возраста и иногда от типа заболевания. К примеру, за детей от 8 до 15 лет оплачивается не более 45 дней в год.

При болезни самого работника все дни нетрудоспособности в течение года оплачиваются полностью, а при наличии инвалидности - не более 5 месяцев.

Иногда действительно выгоднее брать удаленную работу или накопившиеся отгулы, чтобы не терять в зарплате.

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