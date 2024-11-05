Общество 05.11.2024 в 09:00

Выплата из маткапитала

Сколько и как можно получить?
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Текст: Номер один
Выплата из маткапитала
Номер один

Вопрос: «Можно ли получить часть маткапитала? И как это сделать?»

Регина Ф.

Если после распоряжения сертификатом у семьи осталось до 10 тысяч рублей из общей суммы, их перечислят в виде единовременной выплаты.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги». Также это можно сделать в любой клиентской службе Соцфонда или через МФЦ.

На рассмотрение заявления на получение единовременной выплаты отводится до 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более 5 рабочих дней. Деньги поступят на банковский счет, который указан в заявлении. Размер выплаты составит фактическую сумму, оставшуюся на сертификате заявителя (но не больше 10 тысяч рублей).

Других условий для назначения нет. Доход, наличие имущества на получение выплаты не влияют, деньги можно потратить на свое усмотрение. Документы предоставлять и собирать также не нужно.

Напомним, в 2024 году размер маткапитала составляет 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи - на второго.

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