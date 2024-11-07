Вычет за лекарства

Вопрос: «Можно ли вернуть 13% от стоимости лекарств?»

Тамир Ц., г. Улан-Удэ

Если вы официально трудоустроены, платите НДФЛ и покупаете лекарства по назначению врача - эти расходы можно учесть в составе социального налогового вычета для возврата налога.

Для вычета подходят любые медикаменты. Нет никаких ограничений по действующим веществам и диагнозам. Главное условие - лекарство должен назначить врач. При покупке лекарств без назначения врача вычет получить нельзя.

Для кого можно покупать лекарства:

- для себя;

- супруга;

- родителей;

- детей до 18 лет, а при очном обучении - до 24;

Лекарства могут быть назначены этим родственникам, а вычет получите вы.

Документы для вычета:

- рецепт по форме № 107-1/у или выписка из истории болезни о назначении лекарства. Назначение врача требуется даже для безрецептурных препаратов.

- чек из аптеки;

- документы о родстве - при оплате за детей или родителей;

- справка об очном обучении - при оплате за детей от 18 до 24 лет.

Какую сумму можно вернуть? Расходы на лекарства входят в лимит социального вычета, с 2024 года - 150 тыс. рублей в год. Максимальная сумма налога к возврату - 19500 рублей.

Оформить вычет можно двумя способами:

1. Через работодателя - по расходам за текущий год. Потребуется справка о праве на вычет.

2. По декларации через ФНС - по расходам за предыдущие 3 года. В 2024 году можно подать декларацию и вернуть налог за 2021, 2022 и 2023.