Из Улан-Батора можно будет долететь до Италии прямым рейсом

25 октября в Куала-Лумпуре, Малайзия завершилось мероприятие ICAN 2024, организованное Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Это важная платформа для обсуждения вопросов воздушного транспорта и сотрудничества в области авиации, - сообщает агентство «Монцамэ».

В рамках мероприятия монгольская делегация, возглавляемая начальником Главного управления гражданской авиации Монголии Ч.Мунхтуяа, провела встречи с представителями Италии. В результате этой встречи были подписаны соглашение и меморандум о взаимопонимании в области воздушного сообщения.

В результате подписания меморандума с Италией были созданы правовые нормы для осуществления прямых рейсов между двумя странами. В частности, в рамках сотрудничества определены направления в Рим, Милан (аэропорты Мальпенса и Бергамо) и Венецию, а также в будущем планируется установить еще два направления.

Таким образом жители Бурятии могут напрямую попасть в Европу прямым рейсом из Улан-Батора. Сейчас туристы из Бурятии попадают в ЕС кружным путем - через Москву и Турцию, что значительно удорожает стоимость перелетов.

Фото: loon.site