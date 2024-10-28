Общество 28.10.2024 в 09:45

Пассажиры ВСЖД охотно сдают пустые бутылки и банки в фандоматы

А в специальные контейнеры на вокзалах с начала года собрано почти 6 тонн пластика, бумаги и других отходов
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Текст: Андрей Константинов
Пассажиры ВСЖД охотно сдают пустые бутылки и банки в фандоматы
Свыше 40 тысяч бутылок и алюминиевых банок сдали с начала года пассажиры Транссиба в фандоматы на вокзалах станций Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Ангарск и Усолье-Сибирское Восточно-Сибирской железной дороги, сообщили в ее пресс-службе.

За каждую сданную емкость пассажирам начисляются бонусы, а накопленные баллы можно будет обменять на скидку или пополнить баланс карт лояльности партнеров проекта. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Первые фандоматы были установлены на вокзалах Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ в апреле 2023 года. Начиная с этого периода всеми терминалами собрана почти 61 тыс упаковок.

Добавим, что в ОАО «РЖД» реализуются экологические программы, в частности, на инфраструктурных объектах и в ряде пассажирских поездов действует проект по раздельному сбору мусора. Благодаря специальным контейнерам, установленным на вокзалах ВСЖД, за девять месяцев нынешнего года на вторичную переработку передано почти 6 тонн пластика, бумаги и других отходов.

Фото: ВСЖД

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