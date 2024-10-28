В Кабанском районе открыли ДоброЦентр

В городе Бабушкин Кабанского района открылся «ДоброЦентр» на базе дома Бабушкинского интерната. Его возглавила амбассадор международной премии «Мы вместе», серебряный волонтёр Бурятии Маргарита Скуратова.

Дом для добровольцев позволит не только развивать волонтерскую деятельность, но и углубить взаимодействие с местным сообществом, создавая новые возможности для поддержки и помощи тем, кто в ней нуждается.

Напомним, Добро.Центры – это масштабный социальный проект федерального масштаба, т.н. бесплатная социальная франшиза. Ее может открыть любой желающий в своем селе и городе. Главные условия - наличие юридического лица и помещения от 20 м2, и желание развивать волонтерскую деятельность.

Добро.Центры занимаются развитием социальных и гражданских инициатив в своем городе, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты.

ДоброЦентр могут открыть некоммерческие организации, вузы и колледжи, государственные учреждения. Подробнее узнать про социальный проект можно на сайте https://center.dobro.ru.

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии