Общество 28.10.2024 в 10:39

В Улан-Удэ открылась башня Баргузинского острога

Новую достопримечательность построил известный меценат Лев Бардамов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открылась башня Баргузинского острога

В Улан-Удэ открылась башня Баргузинского острога. Новую достопримечательность построил известный меценат Лев Бардамов. Накануне он провел презентацию нового туристического объекта для туроператоров Бурятии.

- Презентацию этого интересного туристического объекта провёл известный меценат Лев Бардамов, который построил его на свои средства. Он собрал буквально по крупицам артефакты, которые свидетельствуют о богатой истории баргузинского края, - рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Баргузинский острог был основан в 1648 году казаком Иваном Галкиным и со временем стал центром культуры и образования. Волею судьбы здесь оказались декабристы Михаил и Вильгельм Кюхельбеккеры, представители еврейской диаспоры. Они оставили свой заметный след в истории Баргузинской долины.

- Также много интересных фактов из истории Баргузина рассказала известный краевед Филиппова Татьяна Сергеевна. Благодаря ее энергии на территории Баргузинской средней школы много лет работает школьный музей, в котором бережно хранится история Баргузина, - добавил Алдар Доржиев.

Музей «Баргузинский острог» находится на территории большого музейного комплекса под открытым небом, расположенного недалеко от центра Улан-Удэ.

 

Фото: скриншот видео, тг-канал министр туризма РБ

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