Более 150 млн рублей вложили жители Бурятии в Программу долгосрочных сбережений

По данным Центрального банка России, на начало октября жители Бурятии внесли на счета по договорам Программы долгосрочных сбережений (ПДС) 150,9 млн рублей. Количество заключенных договоров уже превышает 7,9 тысяч.Напомним, Программой долгосрочных сбережений может воспользоваться любой совершеннолетний россиянин. Договор можно заключить как на себя, так и в пользу своего ребенка или любого другого лица.Открыть счет по Программе долгосрочных сбережений можно через портал «Госуслуги» или в офисе негосударственных пенсионных фондов (НПФ).На портале «Госуслуги» в одном месте размещены условия разных НПФ, выбрать оптимальный для себя и открыть счет можно в режиме онлайн.Открыв добровольно счет в негосударственном пенсионном фонде, пополнять его личными средствами можно по желанию, требований к периодичности нет.При этом государство будет софинансировать каждый взнос в течение первых трех лет (этот срок президент России Владимир Путин поручил увеличить до 10 лет). Но не более чем 36 тыс. рублей в год.Немаловажный фактор - на счет по договору долгосрочных сбережений можно перевести накопительную часть пенсии, которая находится в негосударственном пенсионном фонде и была заморожена с 2014 года. Узнать о своих пенсионных накоплениях можно также на «Госуслугах».Накопления ПДС будет увеличивать и инвестиционный доход. Личные взносы, государственное софинансирование, переведенные пенсионные накопления НПФ будет вкладывать в наименее рискованные ценные бумаги, облигации, акции, паи инвестфондов и недвижимость.Базовый срок действия сберегательного счета по ПДС – 15 лет после первого взноса. Но начать получать ежемесячные выплаты от НПФ можно и раньше. Во-первых, при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 – для женщин.У владельца счета есть выбор, как получить деньги: сразу всю сумму или в виде ежемесячных выплат – в течение десяти и более лет или пожизненно.Возможно и досрочное снятие без потерь в особых жизненных ситуациях: при потере кормильца, на образование детей или при необходимости дорогостоящего лечения.Все сбережения на счету ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей. Это вдвое больше, чем страховка по любому банковскому вкладу.Также в отличие от владельцев сберегательных счетов участники Программы ПДС могут получить налоговый вычет – вернуть 13% от суммы взносов. До 52 тыс. рублей уплаченного подоходного налога за год.Накопленное по Программе ПДС можно передать по наследству в полном объеме.Участник может открыть несколько счетов в разных фондах. При желании НПФ можно сменить – из одного фонда в другой средства переводят один раз в пять лет.Фото: пресс-служба правительства Бурятии