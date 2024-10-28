В Монголии истребили большую часть благородных оленей

В столице Монголии состоялась встреча экологов и ученых, посвященная ситуации с благородными оленями. Как сообщает информационное агентство «Монцамэ», там были озвучены печальные цифры. По данным переписи 1986 года, в Монголии насчитывалось 130 тысяч благородных оленей, в то время как к 2004 году их численность сократилась до 10 тысяч, что означает сокращение на 92% за 18 лет. После этого перепись не проводилась, и есть основания полагать, что оленей осталось еще меньше.В этом контексте доктор биологических наук, профессор Р. Самъяа отметил, что снижение численности диких животных напрямую связано с деятельностью человека.«В основном мы обсуждаем животных, которых можно увидеть невооруженным глазом, но необходимо обратить внимание на менее заметные виды. Другими словами, в живой системе нет ни одной формы жизни, в которой не было бы необходимости. Поэтому важно защищать среду их обитания. Некоторые животные находятся под угрозой исчезновения, в то время как численность других растет. Все животные играют важную роль в экосистеме и помогают поддерживать биоразнообразие. Хотя изменение климата затрагивает каждого из нас, мы часто не уделяем достаточного внимания проблеме утраты биологического разнообразия. Уменьшение биологического разнообразия может оказать столь же негативное влияние на будущее человечества, как и изменение климата», - высказал свое мнение ученый.Участники встречи подчеркнули, что на протяжении десятилетий человечество использовало природные ресурсы со скоростью, превышающей их способность к регенерации. С каждым годом наносится все больший ущерб экосистеме и истощаются её ресурсы, что в конечном итоге ставит под угрозу будущее людей и снижает их шансы на выживание.Фото: freepik.com