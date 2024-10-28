Алексей Астрихинский из Бурятии стал лучшим пожарным на конкурсе ДФО

Алексей Астрихинский из Бурятии стал лучшим пожарным на конкурсе пожарных служб ДФО. На счету огнеборца немало пожаров и спасенных жизней.

- Показав безупречный результат, в конкурсе профессионального мастерства победителем номинации «Лучший старший пожарный» признан Алексей Астрихинский из ПСЧ №5, - сообщили в МЧС Бурятии.

Вот уже 5 лет Алексей заступает на боевое дежурство. На счету огнеборца немало пожаров и спасенных жизней. Отметим, что Алексей входит в сборную команду Главного управления, показывая на соревнованиях Дальневосточного федерального округа хороший результат.





Для спасения людей просто необходимо быть всегда подготовленным и человечным.

- В этом году наша команда в четвёртый раз стала одним из лидеров соревнования «Дальневосточная вертикаль». Совершили скоростной подъем по лестничному маршу на 41 этаж. Также показали достойный результат в конкурсе по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП. Хочется пожелать коллегам «сухих рукавов» и поблагодарить за совместную службу! – рассказал лучший старший пожарный Бурятии.

Фото: МЧС Бурятии