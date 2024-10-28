Общество 28.10.2024 в 11:01

Алексей Астрихинский из Бурятии стал лучшим пожарным на конкурсе ДФО

На счету огнеборца немало пожаров и спасенных жизней
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Текст: Служба информации "Номер один"
Алексей Астрихинский из Бурятии стал лучшим пожарным на конкурсе ДФО

Алексей Астрихинский из Бурятии стал лучшим пожарным на конкурсе пожарных служб ДФО. На счету огнеборца немало пожаров и спасенных жизней.

- Показав безупречный результат, в конкурсе профессионального мастерства победителем номинации «Лучший старший пожарный» признан Алексей Астрихинский из ПСЧ №5, - сообщили в МЧС Бурятии.

Вот уже 5 лет Алексей заступает на боевое дежурство. На счету огнеборца немало пожаров и спасенных жизней. Отметим, что Алексей входит в сборную команду Главного управления, показывая на соревнованиях Дальневосточного федерального округа хороший результат.


Для спасения людей просто необходимо быть всегда подготовленным и человечным.

- В этом году наша команда в четвёртый раз стала одним из лидеров соревнования «Дальневосточная вертикаль». Совершили скоростной подъем по лестничному маршу на 41 этаж. Также показали достойный результат в конкурсе по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП. Хочется пожелать коллегам «сухих рукавов» и поблагодарить за совместную службу! – рассказал лучший старший пожарный Бурятии.

 

Фото: МЧС Бурятии

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