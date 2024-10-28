Общество 28.10.2024 в 11:26

11-классников Бурятии приглашают в Краснодарское высшее военное училище

Вуз готовит специалистов по защите информации
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Текст: Служба информации "Номер один"
11-классников Бурятии приглашают в Краснодарское высшее военное училище

Военные комиссариаты Бурятии проводят отбор среди юношей выпускных классов образовательных учреждений для поступления в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.   Штеменко.

Училище предоставляет высшее образование (срок обучения - 5 лет) по специальности: «Защита информации на объектах информатизации военного назначения».

Необходимые баллы ЕГЭ для поступления: русский язык - 40, математика профильного уровня - 39; предметы на выбор кандидата: информатика и информационно коммуникационные технологии - 40 или физика - 39.

Также в училище предлагается среднее профессиональное образование (срок обучения 2 года 10 месяцев): «Обеспечение информационной безопасности, автоматизированных систем».

За подробной информацией можно обратиться в военные комиссариаты Бурятии по месту жительства.

Для справки:

Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко является одним из старейших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

Выпускники училища обеспечивают безопасность информационных и телекоммуникационных систем органов военного управления.

 

Фото: loon.site

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