В Улан-Удэ водителям городских автобусов увеличат зарплату с 1 ноября

Водителям городских автобусов увеличат зарплату с 1 ноября. У водителей зарплата вырастет на 10 тысяч рублей, а у кондукторов и слесарей на 5 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- С 1 ноября увеличиваем зарплату водителям, кондукторам и слесарям в МУП «Городские маршруты». У водителей зарплата вырастет на 10 тысяч рублей, а у кондукторов и слесарей на 5 тысяч рублей. Для тех, кто впервые устраивается в МУП «Городские маршруты» водителем, слесарем или кондуктором, выплачивается «Подъемное пособие» в размере 30 тыс. рублей, - сообщил Игорь Шутенков.

Сегодня в «Городских маршрутах» 209 новых автобусов малого, среднего и большого класса, которые ежедневно перевозят порядка 40 тысяч пассажиров по 30 регулярным маршрутам.

- Нехватка кадров, прежде всего водителей - одна из самых острых проблем в развитии общественного транспорта города. Прилагаем все силы, решаем вопрос, - добавил мэр.

Для тех, кто хочет устроиться на работу, но не имеет водительского удостоверения категории «D» - бесплатная переподготовка водителей с категорий «B» или «С» на категорию «D» через Центр занятости населения г. Улан-Удэ

Более подробную информацию можно узнать в МУП «Городские маршруты».

Фото: Номер один