Общество 28.10.2024 в 13:28

В Улан-Удэ заканчивают работу над системой камер по выявлению ДПТ

Это новый этап развития интеллектуальной транспортной системы города
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ заканчивают работу над системой камер по выявлению ДПТ
До конца этого года власти Улан-Удэ намерены запустить на полную мощь систему выявления ДТП. Это станет очень полезной функцией интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

В Улан-Удэ сейчас насчитывается 84 светофорных объектов и почти 200 тысяч автомашин. Светофоры оснащены всевозможными контроллерами и камерами, которых более 400. 266 из них - это камеры-детекторы, позволяющие определять тип и количество транспортных средств на проезжей части. Почти все светофоры стали «умными». В самых напряженных местах города светофоры оснащены возможностью работать в 7-8 режимах. Один из таких «суперумников» работает на перекрестке улиц Бабушкина и Терешковой.

Примерно треть этих детекторов также способны фиксировать случившиеся ДТП.

Собственно говоря, выявление ДТП идет и сейчас. Так, уже составлен своего рода топ-5 камер, чаще всего выявляющих подобные происшествия. Полная настройка системы еще не сделана, но процесс активно продвигается.

«Планируем до конца года решить те вопросы, которые у нас есть в части обучения. Мы сейчас обучаем инженеров. Любая программа требует дополнительного обучения - она была в этом году установлена, первичным данным специалисты обучены, а сейчас обучается инженерный состав, диспетчеры. Чтобы была возможность не только смотреть, но и работать в этой программе», - сообщил председатель комитета по транспорту мэрии Улан-Удэ Юрий Ткачев.

К слову, как пояснили в мэрии, светофор на ул. Трубачеева, который стал причиной казуса с дорожным движением, включался в тестовом режиме, без подключения к ИТС. И поэтому произошло то, что произошло.

Фото: «Номер один»
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