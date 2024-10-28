Общество 28.10.2024 в 13:51

В Улан-Удэ закроют движение через переезд

Там будут проводить ремонт
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ закроют движение через переезд
В Улан-Удэ в ночь с 29 на 30 октября будет закрыто движение через железнодорожный переезд в микрорайоне Южный (5652 км ВСЖД «Южлаг»). Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, там будут проводиться ремонтные работы.

Движение транспорта через переезд будет закрыто с 22 часов вечера до 5 часов утра. Объезд автомобилей будет осуществляться через близлежащий переезд «Почтовый».

Восточно-Сибирская железная дорога призвала к автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: «Номер один»
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