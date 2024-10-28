В Улан-Удэ закроют движение через переезд

В Улан-Удэ в ночь с 29 на 30 октября будет закрыто движение через железнодорожный переезд в микрорайоне Южный (5652 км ВСЖД «Южлаг»). Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, там будут проводиться ремонтные работы.Движение транспорта через переезд будет закрыто с 22 часов вечера до 5 часов утра. Объезд автомобилей будет осуществляться через близлежащий переезд «Почтовый».Восточно-Сибирская железная дорога призвала к автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.Фото: «Номер один»