В школах Бурятии расширят преподавание на бурятском языке

В школах Бурятии есть немного классов, где преподавание отдельных предметов ведется на бурятском языке. Эти классы в свою очередь делятся на две категории - с преподаванием бурятского, как государственного (там языку уделяют мало учебных часов) и с преподаванием, как родного (учебных часов побольше). В классах с преподаванием бурятского языка, как родного, власти Бурятии решили расширить число предметов, которые преподаются по-бурятски.

Некоторое время назад Бурятия ознакомилась с опытом Татарстана, где больше половины школ имеют преподавание на национальном языке. Был изучен опыт Якутии, где более трети школ используют в преподавании предметов национальный язык, а также ряда других регионов РФ. По итогам изучения было решено, что и в Бурятии надо бы предпринимать в направлении развития бурятского языка какие-то новые шаги.

Это было несколько лет назад. Так как в то время федеральные власти проводили корректировку государственных стандартов образования, работу над новшеством решили перенести на поздний срок. И вот обновленный стандарт уже утвержден. "Поэтому мы вернулись к этому вопросу", - говорит Валерий Поздняков, министр образования Бурятии.

Предметы будут полностью отвечать стандартам. Но стандартизированные учебники можно перевести с русского на бурятский, и преподавание можно вести тоже на бурятском.

- Процедура небыстрая, процедура очень сложная. И этот процесс касается только школ с преподаванием на национальном языке. У нас таких школ 106. Но надо понимать, что, например, в бурятской гимназии №29 г. Улан-Удэ, допустим, параллели - два класса. Один класс - там идет преподавание бурятского, как родного, а другой - как государственного. Новинка коснется того класса, где бурятский преподается, как родной, - отмечает Валерий Поздняков.

На бурятском начнут преподавать математику, окружающий мир, музыку, технологии

На 2025 г. подтверждено финансирование в 3 млн рублей на перевод учебников по некоторым предметам для 1 класса. Процесс будет идти поэтапно. Когда первоклассники, которые будут учиться по расширенному перечню бурятскоязычных учебников, перейдут во второй класс, должен быть расширенный комплект уже для вторых классов. И так далее по всей начальной школе. Более старшие классы сюда не попали.

Перевод займет около семи-восьми месяцев, потом надо все утвердить и выходить на переговоры с издательством «Просвещение», которое в России обладает правами на издание учебников по госстандартам. В ходе переговоров, торгов, будет определена цена издания. Сначала бурятскоязычные учебники сделают в электронном виде, а потом переведут в бумажный вид.

- Надеемся, что к сентябрю 2026 г.учебники для 1 класса появятся. Дальше будем просить деньги на перевод учебников для 2 класса, - говорит министр образования. Он констатирует, что сегодня, согласно исследованиям, среди бурятской молодежи до 18 лет (т. е. закончивших школу) уровень знания бурятского языка падает.

Для учителей проведут переподготовку

Будут ли бурятскоязычные учебники в электронном виде выложены в Интернет, чтобы любой интересующийся бурятским языком, мог посмотреть их из любой точки России и мира? Например, на сайте Национальной библиотеки Республики Бурятия?

Как отметил министр образования республики, этот вопрос надо тоже обсуждать с правообладателем. «Если издательство даст добро, то выложим», - пояснил министр.

Валерий Поздняков также отметил, что главой республики было принято решенние об открытии на базе республиканского центра сохранения и развития бурятского языка «Бэлиг» отдела по цифровизации бурятского языка. Он будет создавать электронные версии бурятскоязычных учебников для 1 класса. И не только.

- Сейчас у нас проводится работа с Яндексом, чтобы в рамках онлайн-переводчика появился сервис, который шире, чем просто перевод слов. Мы туда закладываем фразы. Мы должны до конца этого года порядка десяти тысяч фраз туда заложить - это первый этап. К середине 2025 г. у нас уже появится бета-версия на Яндексе, - рассказал министр.

То есть это будет некий онлайн-разговорник с грамматически верными устойчивыми фразами, которые используются в реальной жизни. И его будут наполнять новыми фразами.

Фото: Номер один