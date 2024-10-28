Общество 28.10.2024 в 14:12

В Бурятию приедет «Святой Пантелеймон»

В специальном поезде можно будет пойти обследование и получить консультации медиков
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятию приедет «Святой Пантелеймон»
Фото: архив «Номер один»
В первых числах ноября в Бурятию прибудет поезд «Святой Пантелеймон». Как сообщили в республиканском минздраве, это новый передвижной консультативно-диагностический центр ОАО «РЖД», главной задачей которого является оказание профессиональной качественной медицинской помощи жителям труднодоступных регионов России. Поезд пройдет по 8 субъектам ДФО и СФО, включая и нашу республику.

«Святой Пантелеймон» оснащен уникальными медицинскими приборами. Там есть возможность провести качественные лабораторные и функциональные исследования.

Поезд состоит из 14 вагонов: шесть вспомогательных и восемь — медицинского назначения. Это вагоны лучевой и функциональной диагностики, 2 терапевтических, хирургический, лабораторный, ординаторская и вагон-регистратура. Кабинеты оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Коридоры, дверные проемы и туалетные комплексы разработаны с учетом доступа посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

В поезде есть возможность сделать рентген, маммографию, УЗИ, эндоскопию, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и гериатра.

Все обследования проходят по программе ОМС, поэтому они бесплатны для граждан. Как уточнили в Минздраве, предварительная запись на прием врачей-специалистов осуществляется в центральных районных больницах по телефону их горячей линии:

- Кяхтинская ЦРБ: 8 (301) 42-91-2-45; 8-924-553-99-57

- Петропавловская ЦРБ: 8 (301) 2-37-99-38

- Заиграевская ЦРБ: 8-924-555-90-08

- Кабанская ЦРБ:

*п. Селенгинск: 8 (301) 38-74-1-71;

*п. Выдрино и с. Танхой: 8 (301) 38-93-5-01;

*ст. Мысовая: 8 (301) 38-7-06-86

При этом направления от центральных районных больниц на оказание медицинской помощи специалистами «Святого Пантелеймона» НЕ требуется!

Прием будет вестись с 8 утра до 18 часов вечера по следующему графику:


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