В Бурятию приедет «Святой Пантелеймон»





В первых числах ноября в Бурятию прибудет поезд «Святой Пантелеймон». Как сообщили в республиканском минздраве, это новый передвижной консультативно-диагностический центр ОАО «РЖД», главной задачей которого является оказание профессиональной качественной медицинской помощи жителям труднодоступных регионов России. Поезд пройдет по 8 субъектам ДФО и СФО, включая и нашу республику.«Святой Пантелеймон» оснащен уникальными медицинскими приборами. Там есть возможность провести качественные лабораторные и функциональные исследования.Поезд состоит из 14 вагонов: шесть вспомогательных и восемь — медицинского назначения. Это вагоны лучевой и функциональной диагностики, 2 терапевтических, хирургический, лабораторный, ординаторская и вагон-регистратура. Кабинеты оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Коридоры, дверные проемы и туалетные комплексы разработаны с учетом доступа посетителей с ограниченными возможностями здоровья.В поезде есть возможность сделать рентген, маммографию, УЗИ, эндоскопию, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и гериатра.Все обследования проходят по программе ОМС, поэтому они бесплатны для граждан. Как уточнили в Минздраве, предварительная запись на прием врачей-специалистов осуществляется в центральных районных больницах по телефону их горячей линии:*п. Селенгинск: 8 (301) 38-74-1-71;*п. Выдрино и с. Танхой: 8 (301) 38-93-5-01;*ст. Мысовая: 8 (301) 38-7-06-86При этом направления от центральных районных больниц на оказание медицинской помощи специалистами «Святого Пантелеймона» НЕ требуется!Прием будет вестись с 8 утра до 18 часов вечера по следующему графику: