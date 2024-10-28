Колонии Бурятии заработали более 200 миллионов рублей. В республике подвели итоги работы исправительных учреждений за 9 месяцев 2024 года.

В УФСИН России по Республике Бурятия состоялось заседание коллегии «Об итогах деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в Республике Бурятия за 9 месяцев 2024 года», которое прошло под председательством начальника регионального пенитенциарного ведомства Сергея Кудрявцева.



- За 9 месяцев 2024 года в Бурятии активно проводилась работа по профилактике доставки запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений. Всего было изъято 22 единицы средств мобильной связи, а также предотвращено 4 попытки доставки наркотических средств общим весом около 300 граммов, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по РБ.

За 9 месяцев на производственных объектах исправительных учреждений было изготовлено продукции и оказано услуг на сумму более 200 миллионов рублей.

Более чем на 24% увеличена среднемесячная заработная плата осужденных. К принудительным работам было привлечено 943 осужденных.





Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия